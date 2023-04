LCM Partners clôture la stratégie Credit Opportunities 4 pour un montant de 4,1 milliards d'euros





LONDON, 24 avril 2023 /PRNewswire/ -- LCM Partners (LCM) a annoncé aujourd'hui la clôture finale réussie de la stratégie Credit Opportunities 4, avec des engagements de capitaux totaux de 4,1 milliards d'euros pour le fonds commun et plusieurs comptes gérés séparément. Des engagements ont été reçus de la part de 23 commanditaires, avec le soutien de plusieurs des plus grands investisseurs institutionnels au monde, y compris des régimes de retraite, des fonds souverains et des compagnies d'assurance d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie.

Fondé en 1998, le groupe s'est développé pour devenir l'un des plus grands gestionnaires spécialisés dans le crédit privé en Europe, avec une expérience inégalée dans la gestion des prêts à la consommation et aux PME. Avec plus de 1 100 personnes réparties dans 14 bureaux à travers 9 pays européens, la société est responsable d'environ 60 milliards d'euros de valeur de prêt. Soutenu par une équipe de direction en place depuis 2002 et un entrepôt de données qui consiste en des données prêt par prêt sur plus de 5,3 millions de clients depuis sa création, Credit Opportunities acquiert des pools granulaires de prêts performants, reperformants et non performants auprès de banques et d'autres institutions financières.

Paul Burdell, PDG de LCM Partners, a déclaré :

« Nous sommes incroyablement fiers d'avoir clôturé la stratégie Credit Opportunities 4 avec 4,1 milliards d'euros d'engagements, ce qui dépasse notre objectif initial et témoigne de la solidité de nos 24 années d'expérience. Nous sommes ravis de travailler avec certains des investisseurs institutionnels les plus prestigieux dans le domaine du crédit privé à l'échelle mondiale, dans un environnement d'investissement qui restera très fertile. »

Adrian Cloake, directeur des investissements de LCM Partners, a ajouté :

« La hausse des taux d'intérêt crée une pléthore d'opportunités d'investissement dans les prêts performants et non performants. L'année 2022 a été une année record de déploiement pour LCM et je suis convaincu que nous atteindrons de nouveaux sommets en 2023. La finalisation de notre levée de fonds ne pouvait pas être plus opportune. »

LCM Partners

Relations avec les investisseurs

Tél. : +44 203 457 5050

[email protected]

Notes à l'attention des rédacteurs :

LCM est l'un des principaux gestionnaires d'actifs alternatifs en Europe, spécialisé dans les portefeuilles de crédit à la consommation et aux PME. LCM a deux stratégies de dette privée. COPS (Credit Opportunities) qui investit dans des pools de prêts performants, reperformants et non performants et SOLO (Strategic Origination and Lending Opportunities) qui est une stratégie de prêt direct adossé à des actifs conforme à l'article 8 du SFDR de l'UE qui s'associe avec des banques, des sociétés de financement et de leasing ainsi qu'avec des équipementiers en fournissant un financement de produit au point de vente. Brookfield Asset Management Ltd détient une participation minoritaire importante dans LCM et les sociétés de son groupe.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Internet de LCM à l'adresse www.lcmpartners.eu .

24 avril 2023 à 04:07

Communiqué envoyé leet diffusé par :