La plus grande grue à tour du monde sort de la chaîne de production de l'usine intelligente de grues à tour Zoomlion





CHANGSHA, Chine, 24 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le 20 avril, la plus grande grue à tour du monde, qui intègre 158 résultats de recherche scientifique innovante et 305 brevets d'invention, est sortie de la chaîne de production de l'usine intelligente de grues à tour de Zoomlion à Changde. Cette grue, qui bat le record du monde, marque une avancée majeure pour Zoomlion, le fabricant chinois d'engins de construction, dans sa volonté d'expansion mondiale dans le domaine de la fabrication de pointe.

Les technologies de pointe contribuent à faire de cette grue à tour « la plus grande et la plus solide du monde »

La plus grande grue à tour du monde, la R2000-720, peut soulever 500 voitures sur 130 étages grâce à son couple nominal de 20 000 t/m, sa capacité de 720 tonnes et sa hauteur de 400 mètres. Elle intègre 158 résultats de recherche scientifique innovante et 305 brevets d'invention, dont plus de 60 technologies de base et 12 technologies pionnières au niveau mondial. Après sa livraison, la R2000-720 sera utilisé pour la construction du pont à haubans à trois tours ayant la plus grande portée au monde - le pont autoroutier et ferroviaire de Ma'anshan sur le fleuve Yangtze.

« La grue R2000-720 a fait l'objet d'innovations et de percées dans l'équilibrage du poids, de la structure, du contrôle intelligent et d'autres technologies, résolvant ainsi de multiples défis mondiaux pour les grues à tour ultra-larges dans des conditions de travail extrêmement complexes, telles que le vent fort, l'humidité élevée et les charges lourdes, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas seulement de la plus grande grue à tour du monde, mais aussi de la plus solide », a déclaré un porte-parole de Zoomlion.

La R2000-720 utilise la technologie pionnière de Zoomlion en matière de poids d'équilibrage mobile pour se déplacer avec précision avec le couple de levage, améliorant ainsi les performances de levage de plus de 60 %. La R2000-720 innove également en utilisant une structure légère à haut support de charge et une structure divisée à usage intensif, et réduit la structure supérieure des grues à tour de plus de 20 % par rapport aux solutions conventionnelles, ce qui facilite le transport, l'installation et le désassemblage.

En outre, Zoomlion a beaucoup investi dans la technologie de contrôle intelligente pour améliorer l'agilité des grues à tour. Pour ce faire, l'entreprise a mis au point un système de contrôle avancé qui utilise 50 technologies intelligentes pour obtenir une réponse à la milliseconde.

Ligne de production intelligente

Bien qu'il s'agisse de la plus grande grue à tour du monde, le projet R2000-720 a bénéficié d'un cycle de livraison relativement court de seulement 8 mois, de la conception à la production dans l'usine intelligente de grues à tour de Zoomlion à Changde. Ce résultat a été obtenu grâce à une fabrication intelligente, Zoomlion contrôlant huit projets de contrôle clés, évaluant et développant 18 projets parallèles, et établissant un nouveau record de délai de livraison en étant deux mois plus rapide que celui de la W12000-450.

Le succès de Zoomlion dans la production de la R2000-720 est le résultat de 67 années d'innovation continue dans le domaine des machines d'ingénierie. Cela lui a permis de créer la première plateforme mondiale de recherche, de développement et de conception dans ce domaine, et de construire la plus grande usine intelligente de grues à tour au monde.

L'usine intelligente de grues à tour Zoomlion dispose de 40 lignes de production intelligentes, dont 12 lignes de production sans personnel, équipées d'un outillage flexible, d'un équipement d'usinage lourd de haute précision et de près de 1 000 artisans qualifiés dans le domaine des grues à tour. Grâce à la fabrication intelligente, Zoomlion a réalisé des percées en termes de quantité et de qualité dans la capacité de fabrication de grues à tour de très grande taille. L'usine peut entièrement couvrir la production de 13 modèles de grues à tour de grande taille (500-20 000 t/m), répondant ainsi à la quasi-totalité des besoins des grands projets de levage actuels.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2060154/Zoomlion.jpg

24 avril 2023 à 02:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :