La plus grande grue à tour du monde sort de la chaîne de production de l'usine de fabrication intelligente de grues à tour de Zoomlion





CHANGSHA, Chine, le 24 avril 2023 /CNW/ - Le 20 avril, la plus grande grue à tour du monde, qui intègre 158 réalisations de recherche scientifique innovantes et 305 brevets d'invention, est sortie de la chaîne de production de l'usine de fabrication intelligente de grues à tour de Zoomlion. Cette grue sans précédent constitue une percée majeure pour Zoomlion, le fabricant chinois de machines de construction, dans sa quête mondiale de croissance dans le domaine de la fabrication de pointe.

Les technologies de pointe contribuent à la création de « la grue à tour la plus grande et la plus puissante au monde »

En tant que plus grande grue à tour au monde (400 m de hauteur), la R2000-720 peut soulever 500 wagons d'une hauteur pouvant atteindre 130 étages avec son couple de levage 20 000 t/m et sa capacité de 720 tonnes Elle intègre 158 réalisations innovantes issues de la recherche scientifique et 305 brevets d'invention, dont plus de 60 technologies de base et 12 technologies pionnières mondiales. Après la livraison, la grue R2000-720 sera utilisée pour la construction du pont à haubans à trois tours comprenant la plus grande travée au monde : le pont routier et ferroviaire qui surplombe le fleuve Yangtze à Ma'anshan.

« La grue R2000-720 intègre des innovations et des percées dans les domaines de l'équilibrage du poids, de la structure et du contrôle intelligent et d'autres technologies, ce qui permet de relever de nombreux défis mondiaux associés aux très grandes grues à tour dans des conditions de travail extrêmement complexes, comme des vents forts, un taux d'humidité élevé et des charges lourdes. Il ne s'agit pas seulement de la plus grande grue à tour du monde, mais aussi de la plus puissante », a déclaré un porte-parole de Zoomlion.

La R2000-720 utilise la technologie mobile d'équilibrage du poids de Zoomlion pour se déplacer avec précision avec le couple de levage, améliorant ainsi la performance de levage de plus de 60 %. La grue R2000-720 innove également en utilisant une structure légère dotée d'une capacité de charge élevée et une structure fractionnée robuste, tout en réduisant la structure supérieure des grues à tour de plus de 20 % par rapport aux solutions classiques, ce qui facilite le transport, l'installation et le démontage.

En outre, Zoomlion a beaucoup investi dans une technologie de contrôle intelligent pour améliorer l'agilité de la grue à tour. Pour ce faire, elle a mis au point un système de contrôle de pointe qui utilise 50 technologies intelligentes pour obtenir une réponse en millisecondes.

Chaîne de production intelligente

Bien qu'il s'agisse de la plus grande grue à tour au monde, le cycle de livraison du projet de la R2000-720 a été relativement court (seulement 8 mois), de la conception à la production à l'usine de fabrication intelligente de grues à tour de Zoomlion de Changde. L'objectif a été atteint grâce à la fabrication intelligente; Zoomlion a contrôlé huit projets de contrôle clés, évalué et mis sur pied 18 projets parallèles et établi un nouveau record sur le plan du délai de livraison, soit deux mois plus rapide que le modèle W12000-450.

Zoomlion s'est appuyée sur ses 67 années d'innovation continue dans le domaine des machines d'ingénierie pour réaliser cet exploit. L'entreprise a ainsi pu créer la plateforme de recherche, de développement et de conception de pointe dans le domaine et de construire la plus importante usine intelligente de grues à tour au monde.

L'usine de fabrication intelligente de grues à tour de Zoomlion dispose de 40 chaînes de production intelligentes, dont 12 chaînes de production de lumière noire sans personnel, équipées d'outils flexibles, d'équipement de machinerie lourde de haute précision et de près de 1 000 artisans qualifiés. La fabrication intelligente a permis à Zoomlion de réaliser des percées sur le plan de la quantité et de la qualité dans sa capacité de fabrication de très grandes grues à tour. L'usine peut assumer entièrement la production de 13 modèles de grandes grues à tour (de 500 à 20 000 t/m), répondant ainsi à presque tous les besoins des grands projets de levage d'aujourd'hui.

24 avril 2023 à 02:23

