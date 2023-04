Persistent met en place une pratique Microsoft Viva dédiée intégrée à l'IA générative





Extension du Centre d'excellence Azure existant grâce à des solutions d'espace de travail moderne fondées sur l'intelligence artificielle

PUNE, Inde et SANTA CLARA, Californie, 24 avril 2023 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT), fournisseur mondial d'ingénierie numérique, a annoncé le lancement d'une pratique dédiée à l'expérience des employés, basée sur la puissante plateforme Microsoft Viva et l'intelligence artificielle générative. Dans le cadre de son partenariat global avec Microsoft, Persistent agrandit son Centre d'excellence Azure existant avec des solutions d'espace de travail moderne fondées sur l'IA générative qui promettent de créer une expérience unifiée pour les employés tout en améliorant l'ensemble de l'espace de travail. Ce changement fait suite à la mise en oeuvre réussie de Viva au sein de Persistent ainsi qu'à un chatbot alimenté par l'IA générative dans Microsoft Teams, qui ont contribué à numériser l'intégration, la formation et l'engagement sans failles des employés, entraînant une augmentation de la productivité et une diminution des taux d'attrition.

En tant que leader de l'innovation numérique, Persistent voit un énorme potentiel dans l'IA générative et la plateforme Viva pour créer des solutions qui peuvent apporter une expérience plus riche pour les employés en offrant une approche personnalisée de la communication, de la productivité et du développement des employés. Dans le cadre de cette nouvelle capacité, Persistent a mis sur pied un groupe de travail spécialisé qui travaillera en collaboration avec ses clients du monde entier afin d'identifier les cas d'utilisation critiques pour leurs effectifs distribués et diversifiés. Persistent vise à obtenir plus de 1 000 certifications avancées et à ajouter plus de 2 000 experts dans Azure, Viva et les domaines connexes au cours des 12 prochains mois.

Dans le cadre de son leadership mondial en matière d'intelligence artificielle, Persistent a récemment développé WingMate, un assistant numérique intelligent qui est adapté au contexte unique de l'entreprise. L'offre promet de permettre des flux de travail d'un genre nouveau et d'accélérer la migration vers la modernisation des applications et des infrastructures. Développée sur Azure OpenAI et intégrée à Viva, cette offre propose les plus hauts niveaux de sécurité et de confidentialité des données à ses clients.

Sandeep Kalra, directeur général et directeur exécutif de Persistent, a déclaré :

« Nous sommes fiers de mettre en oeuvre la solution d'espace de travail transformatrice Viva unique en son genre, qui soutient les membres de notre équipe mondiale tout au long de leur parcours chez Persistent. Cette solution souligne la valeur inhérente de nos employés et leur offre une expérience de travail positive de bout en bout. En pilotant Viva en interne et en insufflant la puissance des technologies d'IA générative, nous nous assurons de mettre sur le marché une solution de premier ordre qui peut être mise en place pour nos clients en un temps record. »

Dhanniya Venkatasalapathy, directrice exécutive des solutions cloud, Microsoft Inde :

« Nous sommes heureux de travailler avec Persistent et d'apporter la puissance de Microsoft Viva pour favoriser une culture d'entreprise saine, soutenir le bien-être des employés et établir une culture d'apprentissage et de développement des compétences. Dans un monde hybride, les employés dynamiques et responsabilisés sont un facteur de différenciation concurrentielle clé, et nous avons hâte de collaborer avec Persistent dans cette aventure qui cherche à transformer le milieu de travail grâce à des connaissances et des outils technologiques axés sur l'intelligence artificielle. »

À propos de Persistent

Avec plus de 22 500 employés répartis dans 18 pays, Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions proposant de l'ingénierie numérique et de la modernisation des entreprises. Nous travaillons avec les leaders du secteur, dont 14 des 30 entreprises les plus innovantes identifiées par le BCG, 80 % des plus grandes banques des États-Unis et d'Inde, et de nombreux innovateurs dans les écosystèmes de la santé et du logiciel. En tant que participant au Pacte mondial des Nations unies, Persistent s'engage à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels relatifs aux droits de l'Homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui font progresser les objectifs sociétaux. Persistent a été nommée dans la liste des meilleures entreprises de moins d'un milliard d'euros de Forbes Asia 2021, pour ses performances et sa croissance constantes.

www.persistent.com

24 avril 2023 à 02:13

