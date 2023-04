DexKo Global inc. fait l'acquisition d'Horizon Plastics & Engineering, inc.





NOVI, Michigan, 24 avril 2023 /CNW/- DexKo Global inc., chef de file mondial dans le domaine des trains de roulement de remorques, des assemblages de châssis et des composants connexes de haute technicité, a annoncé aujourd'hui la finalisation de l'acquisition d'Horizon Plastics & Engineering inc. (« Horizon Plastics ») sise à Osceola, en Indiana. Horizon Plastics propose des composants en plastique moulé par injection à de nombreuses industries.

La constitution en personne morale d'Horizon Plastics remonte à 1983 et son propriétaire actuel, Neil Hassinger, s'est joint à l'entreprise en 1985 pour superviser les opérations de moulage. Aujourd'hui, Horizon Plastics exerce ses activités dans une installation de plus de 15 000 pieds carrés et emploie près de 20 personnes.

Horizon Plastics est depuis longtemps un fournisseur fiable de l'usine de fabrication de portes et d'évents Dexter sise à Bristol, en Indiana.

« En ajoutant l'activité commerciale d'Horizon Plastics à l'équipe de Dexter, nous renforçons notre capacité à servir nos clients et améliorons la polyvalence de nos activités, a déclaré Adam Dexter, PDG de Dexter. Nous nous réjouissons de ce nouvel apport. J'aimerais par le fait même remercier personnellement Neil Hassinger pour son leadership et ses contributions au cours de ses années chez Horizon Plastics. »

Neil Hassinger, président d'Horizon Plastics, a commenté de la façon suivante : « Après près de 30 ans de partenariat avec Dexter, nous sommes très heureux de nous joindre à l'équipe de DexKo Global. Cette combinaison nous permettra d'étendre notre présence sur le marché actuel tout en fournissant à Dexter une expertise en matière de moulage par injection, ce qui créera de nombreuses possibilités de croissance et de réussite pour les employés et l'entreprise. Nous nous réjouissons de faire maintenant partie d'un fabricant de classe mondiale où la santé et la sécurité des employés représentent une priorité fondamentale, et nous sommes enthousiastes pour ce qui nous attend.

L'acquisition d'Horizon Plastics s'inscrit dans la stratégie de DexKo visant à accroître la valeur et le service offerts à nos clients. Comme ce fut le cas pour les acquisitions précédentes, nous fournirons une base financière et opérationnelle qui, avec DexKo, nous permettra d'animer notre vision stratégique », a ajouté Fred Bentley, PDG de DexKo Global.

