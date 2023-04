Guiyang, Guizhou : profitez de l'ère numérique et adoptez une vie intelligente





GUIYANG, Chine, 24 avril 2023 /PRNewswire/ -- En promouvant l'intégration et l'application des mégadonnées, Guiyang accélère la transformation numérique de l'industrie. Un certain nombre de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouveaux modèles émergent constamment, et la qualité de vie des citoyens s'est continuellement améliorée, selon le Comité exécutif de l'Exposition internationale de l'industrie des mégadonnées de Chine 2023.

Voyage intelligent, profitez de la visite de toute la ville

« Sortez votre téléphone portable, ouvrez l'application Guizhou Tong, montez dans le bus et scannez le code, et complétez le paiement avec un 'di'. » Récemment, à la gare routière de Guiyang Shifeng Road, le jeune homme Lin Liang est monté à bord du bus électrique n° 73 et a fait remarquer que le paiement était vraiment pratique.

Avant de voyager, c'est devenu une habitude pour le citoyen Liu Xin d'ouvrir l'application Guiyang Smart Parking pour vérifier la situation de stationnement à proximité de la destination. « Il vous suffit de vérifier sur votre téléphone pour voir l'état de chaque parking, et vous pouvez également vérifier l'espace de stationnement vacant et la charge. »

Un téléphone portable en main, un clic pour payer

« Cette étude intelligente sans surveillance de 24 heures est très pratique pour emprunter et acheter des livres », a déclaré Wang Miao, un citoyen vivant dans le district de Yunyan.

Wang Yin, la personne responsable de l'étude a présenté que l'étude intelligente est un complément et une innovation pour les fonctions et les modes de service des librairies physiques existantes, une plateforme en libre-service intégrant l'Internet des objets, le cloud computing, la communication Internet, la surveillance à distance et autres technologies, formant le partage des ressources et l'interaction de l'information avec les librairies physiques de la province, la construction d'une librairie à domicile avec laquelle les lecteurs peuvent profiter de services de lecture et d'achat de livres d'auto-assistance.

À Guiyang, le paiement en un clic est devenu le courant dominant de la consommation

Dans les grandes surfaces et les centres commerciaux, le nombre de guichets de paiement électronique a progressivement dépassé les caisses manuelles. « Paiement rapide, moins de files d'attente, bon choix, plus de liberté ! Les compteurs de paiement électronique rendent la consommation plus tranquille », a déclaré un citoyen du nom de Zhao Nana.

En cliquant sur le compte public de l'hôpital maternel et infantile de Guiyang et en choisissant l'enregistrement ambulatoire, les utilisateurs peuvent voir les informations d'enregistrement de tous les médecins de la clinique ainsi que les domaines de traitement dans lesquels les médecins se spécialisent. « L'auto-assistance pour choisir les médecins et le temps de consultation permet de gagner beaucoup de temps », a déclaré le citoyen Yang Xiaojuan.

Intelligence numérique Guiyang, affaires gérées via les téléphones intelligents

Ces dernières années, en promouvant continuellement la construction de « l'intelligence numérique Guiyang », Guiyang a réalisé la gestion des services de subsistance tels que la sécurité sociale, l'assurance médicale, l'éducation, l'eau, l'électricité, le gaz et la communication sur les téléphones mobiles. Désormais, à Guiyang, les données fonctionnent mieux et les gens courent moins.

