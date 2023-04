Karlmann fait son apparition au salon Auto Shanghai 2023, et suscite la fascination pour cette marque unique en son genre





SHANGHAI, 23 avril 2023 /CNW/ - Karlmann, une marque de véhicules au design futuriste, a fait son apparition le 18 avril au 20e Salon international de l'industrie automobile de Shanghai, où elle a présenté une mise à niveau exhaustive du Karlmann Platinum et procédé au lancement de deux modèles axés sur les concepts de design esthétique propres à Karlmann, le Ti Zr Zirconium et le Titanium.

Les visiteurs du kiosque 8A22 découvriront les merveilles de l'univers de Karlmann, pourront contempler trois véhicules inégalés à l'échelle interplanétaire ainsi qu'un piano légendaire, et en sauront plus au sujet de la naissance et de la formation de la Terre. « Be Unique » (soyez unique) est le slogan de Karlmann, qui décrit l'incroyable « planète de Karlmann ». Karlmann vise à créer des véhicules et des modes de vie futuristes et uniques pour les « créateurs » mondiaux qui veulent s'éloigner de la routine et qui refusent catégoriquement d'imiter les autres. La mission de Karlmann est d'établir des valeurs spirituelles et des liens affectifs avec les premiers utilisateurs au monde, et de leur permettre de découvrir de nouveaux modes de vie.

Karlmann croit que chaque personne est unique. Tout comme les 118 éléments du tableau périodique, toutes les personnes sont indispensables. Ensemble, elles forment notre vaste univers coloré. C'est pourquoi Karlmann a choisi de nommer ses produits ainsi : le VUS Pt Platinum Super 4 ou 6 places; le VUS Ti Titanium 6 places plus grand pour la famille et les affaires; et le véhicule tout-terrain polaire Zr Zirconium 5 places à deux portes.

Les concepteurs des trois véhicules se fondent sur les diamants interstellaires comme éléments fondamentaux de conception, et créent des formes organiques sculpturales et tridimensionnelles reprenant le vocabulaire de la taille de diamant. Les phares sont inspirés du thème du diamant étoilé et s'harmonisent parfaitement à la carrosserie, tout en accueillant les passagers dans un habitacle invitant, qui suscite le même sentiment d'émerveillement. Le thème immersif du diamant étoilé englobe tout l'habitacle, du tableau de bord à la console centrale, redéfinissant l'intérieur, le toit et les tapis, et permettant aux passagers d'entrer pleinement dans l'univers du diamant étoilé au fil de sa découverte de la mystérieuse planète futuriste Karlmann.

Outre les trois véhicules, les visiteurs découvriront les personnages intéressants de Karlmann et le piano légendaire. D'autres produits intéressants seront présentés ultérieurement.

