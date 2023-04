Ensemble pour mieux faire : CATL brille à Auto Shanghai grâce à son ambition de neutralité carbone et à ses technologies de pointe





SHANGHAI, 24 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le 18 avril, CATL a fait sa première apparition avec des technologies de pointe et des solutions pour tous les scénarios au 20e Salon international de l'industrie automobile de Shanghai (Auto Shanghai). La société a dévoilé son plan de neutralité carbone et ses batteries condensées, et a annoncé la coopération avec les équipementiers sur de nouveaux produits, notamment la batterie Qilin à charge rapide 4C et la batterie sodium-ion pendant le salon, démontrant ainsi davantage ses capacités d'innovation et ses réalisations dans l'industrie des nouvelles énergies.

L'innovation de rupture ouvre l'ère de l'électrification complète

Le 19 avril, CATL a lancé une batterie à matière condensée, une technologie de pointe en matière de batteries à Auto Shanghai. Avec une densité énergétique allant jusqu'à 500 Wh/kg, elle peut simultanément atteindre une haute densité énergétique et un haut niveau de sécurité de manière créative, ouvrant la voie à un tout nouveau scénario d'électrification des avions civils. De plus, CATL sera en mesure de lancer une production de masse de la batterie à matière condensée pour les VE d'ici peu de temps. En tant que technologie de batterie la plus intéressante lancée lors du salon, la batterie condensée favorisera l'électrification et le développement intelligent des avions de transport de passagers, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités pour le développement de l'industrie.

Pour faire face aux changements des matériaux à très haute densité énergétique résultant de réactions électrochimiques, la batterie à matière condensée de CATL utilise des électrolytes à l'état condensé biomimétiques très conducteurs pour construire une structure de l'ordre du micron auto-adaptative qui peut ajuster les forces interactives entre les chaînes, améliorant ainsi la performance conductrice des cellules qui permet l'efficacité du transport d'ions lithium tout en stimulant la stabilité de la microstructure.

Par ailleurs, la batterie condensée intègre une gamme de technologies innovantes, comprenant des matériaux de cathode à haute densité énergétique, des matériaux anodiques innovants, des séparateurs et des processus de fabrication, offrant d'excellentes performances de charge et de décharge ainsi que de bonnes performances de sécurité.

À l'heure actuelle, CATL collabore avec ses partenaires au développement d'aéronefs civils électriques et à la mise en pratique de normes et d'essais au niveau de l'aviation conformément aux exigences aériennes en matière de sécurité et de qualité. En outre, elle lancera également des batteries condensées de qualité automobile, qui devraient être mises en production de masse au cours de cette année, démontrant ainsi la capacité de CATL à faire passer rapidement la technologie du laboratoire au marché.

Des technologies de batterie avancées pour alimenter plusieurs modèles

« Répondre aux besoins des clients est le moteur de l'innovation technologique » a affirmé Wu Kai, responsable scientifique de CATL. Au cours du salon de l'automobile, les technologies avancées de CATL, notamment les batteries sodium-ion et les batteries Qilin, ont été lancées sur les derniers modèles de plusieurs partenaires FEP, fournissant des solutions optimisées pour les clients avec diverses technologies et permettant aux consommateurs de profiter d'une expérience de conduite durable.

Le 16 avril, le premier volume de batteries sodium-ion produites en masse par CATL a été annoncé pour alimenter les modèles de véhicules électriques Chery. Sortant du goulot d'étranglement des matières premières limitées, la batterie sodium-ion se caractérise par une excellente stabilité thermique, de bonnes performances à basse température et un haut niveau d'efficacité d'intégration. Les batteries sodium-ion et lithium-ion peuvent être complémentaires afin de fournir au marché et aux clients une variété de solutions rentables, ce qui en fait un choix populaire pour le marché de masse.

Le 18 avril, CATL a signé un accord de coopération stratégique global avec Li Auto, et les deux entreprises ont annoncé que le premier modèle BEV de Li Auto sera le premier à être équipé des batteries Qilin 4C de CATL. Grâce à ses excellentes performances, la batterie Qilin innovante peut renforcer considérablement la compétitivité des modèles de véhicules haut de gamme. Grâce aux batteries Qilin 4C à charge rapide de CATL et à la solution BEV à charge rapide haute tension 800 V de Li Auto, le nouveau modèle de Li Auto améliore l'efficacité énergétique tout en augmentant la vitesse de charge, ce qui permet une vitesse de charge rapide et une plus grande autonomie dans la plupart des scénarios de conduite.

L'ambition de la neutralité carbone ouvre de nouvelles perspectives

Alors que le monde traduit le consensus mondial en action globale en matière de développement durable, CATL a annoncé son plan de neutralité carbone à l'occasion de l'Auto Shanghai de cette année. Elle s'engage à atteindre la neutralité carbone dans ses activités principales d'ici 2025 et dans l'ensemble de la chaîne de valeur des batteries d'ici 2035.

Cela signifie que d'ici 2025, toutes les usines de batteries de CATL deviendront neutres en carbone, atteignant ainsi la neutralité carbone en premier dans le secteur de la fabrication. D'ici 2035, toutes les batteries produites par CATL seront neutres en carbone, ce qui permettra d'atteindre la neutralité carbone sur l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis les ressources minérales jusqu'aux batteries finies.

« Pour CATL, atteindre la neutralité carbone relève de notre responsabilité, démontre notre capacité et ouvre de nouvelles opportunités », a déclaré Jiang Li, secrétaire du conseil d'administration de CATL. Le volume des ventes de batteries lithium-ion de CATL a grimpé à 289 GWh en 2022 et CATL détient 37 % des parts du marché mondial des batteries pour véhicules électriques et 43,4 % des parts du marché des batteries de stockage d'énergie. Ainsi, le plan de neutralité carbone de CATL est le plus important du secteur des batteries lithium-ion. CATL publiera également son livre blanc sur la neutralité carbone, présentant ses approches et ses plans d'action pour atteindre la neutralité carbone, dans le but de devenir la première grande entreprise de batteries à atteindre la neutralité carbone à l'échelle mondiale.

CATL présente ses réalisations progressives en matière d'innovation dans quatre domaines, à savoir les matériaux et le système électrochimique, le système structurel, la fabrication extrême et le modèle commercial, y compris une gamme de produits et de solutions tels que la famille de cellules lithium-ion, la batterie sodium-ion, la batterie 12 volts, la batterie 48 volts, le pack de batterie AB, la batterie Qilin et le pack de contrôleur du domaine du groupe motopropulseur, ainsi que des solutions tous scénarios axées sur l'électrification et le développement intelligent, telles que les blocs de batterie EVOGO et les stations d'échange de batteries, démontrant ainsi ses forces en matière de R&D et sa planification stratégique globale. Ensemble pour mieux faire, CATL aspire à contribuer davantage au développement de haute qualité de l'industrie des nouvelles énergies avec ses clients.

