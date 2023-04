PortAventura World s'impose dans le secteur des centres de villégiature thématiques en rejoignant la communauté B Corp





PortAventura World est reconnue comme une société B Corp. Les entreprises de cette communauté ne génèrent pas simplement des avantages économiques, elles utilisent leur force pour créer un changement positif.

Lorsqu'une société rejoint la communauté B Corp, il y a un avant et un après pour l'entreprise, ses employés et toutes les parties prenantes.

Pour célébrer l'annonce, PortAventura World a organisé la table ronde autour du thème « Be B to Change the World » (devenir une société B Corp pour changer le monde), avec la participation d'importantes entreprises de l'écosystème B Corp, telles que MásMóvil, ISDIN, Chiesi et Danone.

TARRAGONA, Espagne, 23 avril 2023 /PRNewswire/ -- PortAventura World a franchi une étape importante en devenant une société B Corp, grâce à son impact positif sur la société et à ses pratiques respectueuses de l'environnement. La société a passé avec succès les exigences strictes de mesure d'impact pour devenir une société B Corp, répondant à des normes élevées de conformité en matière de performances environnementales, sociales et de bonne gouvernance.

Une nouvelle raison d'être motive l'intégration dans la communauté B Corp : « Chez PortAventura World, nous créons des expériences inoubliables qui ont un impact positif sur les gens tout en prenant soin de la planète ». Cet axe a été inclus dans une modification législative afin d'adapter l'objectif et les pouvoirs du conseil d'administration conformément aux exigences de B Corp.

Arturo Mas-Sardá, président de PortAventura World, a souligné que « l'intégration dans la communauté B Corp représente un tournant majeur, avec un avant et un après dans la façon d'agir, de gérer et de gouverner de chacun dans l'entreprise. Il s'agit également d'une marque de reconnaissance pour notre entreprise, une référence dans le secteur du tourisme et des centres de villégiature à thème dans le monde entier. Notre société a toujours cherché à avoir une vision à long terme de ce que serait l'entreprise dans les décennies à venir ».

L'une des actions les plus remarquables de PortAventura World en matière de durabilité est l'installation d'une centrale photovoltaïque d'autoconsommation, composée de plus de 11 000 panneaux solaires. Notre entreprise s'engage également à promouvoir des mesures telles que le recyclage, les économies d'énergie, l'utilisation responsable de l'eau et la mobilité durable.

Choni Fernández, directrice du développement durable chez PortAventura World, a déclaré : « Il est extrêmement important d'être membre de la communauté B Corp parce que cela nous donne une valeur ajoutée pour changer, de façon réelle, la façon dont les choses sont faites. Nous sommes conscients du rôle que nous jouons dans l'industrie touristique et le tissu économique, et notre appartenance au mouvement B Corp est une philosophie d'entreprise qui guidera nos étapes et nos décisions actuelles et futures ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2060339/PortAventura_B_Corp.jpg

