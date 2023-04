Fresenius Kabi lance une option à aiguille unique pour l'Extracorporeal Photopheresis Protocol Amicus®





Fresenius Kabi a annoncé aujourd'hui la disponibilité d'une option d'accès veineux à aiguille unique pour le système Extracorporeal Photopheresis (ECP) Amicus® lors de la 49e réunion annuelle du Groupe européen de transfusion sanguine et de greffe de moelle osseuse (EBMT, European Group for Blood and Marrow Transplantation).

Fresenius Kabi est une entreprise mondiale de soins de santé spécialisée dans les médicaments et les technologies de perfusion, de transfusion et de nutrition clinique.

Le système Amicus Blue d'ECP en ligne a été lancé en Europe en 2019 avec un accès veineux à double aiguille uniquement. La mise à jour annoncée aujourd'hui comprend un nouveau logiciel v6.1 pour l'Amicus Separator, un nouveau logiciel v2.1 pour le dispositif de photoactivation Phelix et un nouveau kit jetable à usage unique qui peut être configuré pour un accès veineux à une ou deux aiguilles. Le système permet également aux cliniciens de passer d'un accès à une aiguille unique à un accès à deux aiguilles à n'importe quel moment de la procédure.

« Nous sommes très heureux d'offrir l'option à aiguille unique pour le système Amicus Blue ECP, ce qui permettra aux médecins de traiter les patients dont l'accès veineux est limité. Cela s'inscrit dans notre vision de l'Amicus Blue, qui consiste à fournir un instrument polyvalent et applicable à de multi-procédures pour répondre aux besoins individuels des patients », a déclaré Christian Hauer, président de Fresenius Kabi MedTech.

Le système Amicus ECP a obtenu le marquage CE pour l'indication CTCL dans le traitement palliatif des manifestations cutanées du lymphome cutané à cellules T (CTCL) qui ne répond pas aux autres formes de traitement. Le système Amicus ECP est marqué CE conformément aux exigences applicables du règlement sur les dispositifs médicaux (UE) 2017/745 et comprend :

l'Amicus Separator

le dispositif de photoactivation Phelix

les kits d'aphérèse Amicus ECP

L'Amicus Separator est également autorisé en Europe et aux États-Unis pour l'échange plasmatique thérapeutique (EPT), l'échange de globules rouges (RBCx), le prélèvement de cellules mononuclées (MNC) et le prélèvement de plaquettes. L'utilisation du système Amicus ECP n'est pas autorisée aux États-Unis. Tous les produits répertoriés ne sont pas disponibles ou approuvés pour la vente dans tous les pays. Contactez votre représentant local de Fresenius Kabi pour obtenir des informations supplémentaires et connaître la disponibilité des produits. Se référer au manuel de l'Amicus Separator et au manuel de l'opérateur du dispositif de photoactivation Phelix pour une liste complète des avertissements et précautions.

À propos de la photophérèse extracorporelle

La photophérèse extracorporelle ou ECP est une procédure thérapeutique basée sur la leucaphérèse. Cette technologie est actuellement approuvée pour le traitement du lymphome cutané à cellules T (CTCL). La littérature montre qu'elle a également été utilisée pour traiter la maladie du greffon contre l'hôte (GvHD, pour son acronyme en anglais) à la suite d'une greffe de moelle osseuse ou de cellules souches, le rejet de greffes d'organes solides et les maladies auto-immunes où les mécanismes à médiation cellulaire sont dominants.

Une procédure ECP en ligne implique le prélèvement de cellules mononucléaires chez le patient, le traitement des cellules prélevées avec un médicament photosensible, le 8-méthoxypsoralène, et l'exposition des cellules aux UVA, suivi de la reperfusion des cellules traitées au patient. Après la reperfusion, les cellules traitées deviennent apoptotiques et sont censées être absorbées par les cellules présentatrices d'antigènes, ce qui entraîne une réponse immunitaire. La procédure ECP en ligne combine la séparation des cellules et la photoactivation en un seul circuit stérile, ce qui réduit le risque d'infection et de contamination croisée.

À propos du lymphome cutané à cellules T

Les lymphomes cutanés à cellules T constituent un groupe hétérogène de troubles lymphoprolifératifs à cellules T affectant la peau, les variantes les plus courantes étant classées comme mycosis fongoïde (MF) ou syndrome de Sézary (SS). Les patients peuvent souffrir de démangeaisons, de plaques ou de squames sur la peau. Au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, certains patients peuvent présenter des lésions nodulaires et de grosses tumeurs, et voir également des organes internes affectés. Le traitement est palliatif et vise à induire des rémissions à long terme et améliorer la qualité de vie des patients.

Fresenius Kabi ( http://www.fresenius-kabi.com) est une entreprise mondiale de soins de santé spécialisée dans les médicaments et les technologies de perfusion, de transfusion et de nutrition clinique qui sauvent des vies. Les produits et services de l'entreprise sont utilisés pour aider à soigner les patients atteints d'une maladie grave et chronique. Le siège mondial de l'entreprise est situé à Bad Homburg, en Allemagne.

