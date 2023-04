IMOU lance une nouvelle génération d'I.A. pour la maison intelligente avec IMOU SENSE, la matrice d'algorithmes avancés auto-développée





La solution offre une précision améliorée et une détection intelligente grâce à des algorithmes intelligents, des algorithmes de navigation et des algorithmes de perception

HANGZHOU, Chine, 23 avril 2023 /PRNewswire/ -- IMOU, un fournisseur leader de solutions et de services IoT intelligents, a lancé aujourd'hui IMOU SENSE, sa matrice d'algorithme d'IA auto-développée avec le slogan « So Smart, So Accurate » (Si intelligente, si précise en français). IMOU SENSE a été développé sur la base des fortes capacités de recherche et de développement de l'entreprise, fournissant des solutions diversifiées pour différents scénarios d'utilisation, créant une expérience plus pratique et plus efficace pour les utilisateurs de produits intelligents.

La matrice de l'algorithme IMOU SENSE est composée d'algorithmes intelligents, d'algorithmes de navigation et d'algorithmes de perception.

Les algorithmes intelligents intègrent des technologies d'IA vidéo, notamment la reconnaissance d'attributs (reconnaissance d'attributs des membres de la famille, reconnaissance de gestes, etc.), la détection de cibles (figure humaine, véhicule, colis, visage, détection d'animaux domestiques, etc.), le suivi de cibles, l'analyse du comportement (détection de chute, intrusion dans le périmètre), et la technologie d'IA audio, notamment l'algorithme 3A, la localisation de sources sonores, la détection de sons anormaux, etc. Les algorithmes de navigation, principalement utilisés pour les robots d'entretien ménager et de nettoyage, incluent l'algorithme SLAM, l'algorithme de planification de trajectoire et l'algorithme de contrôle décisionnel. Les algorithmes de perception sont essentiellement responsables de l'étalonnage des capteurs multi-sources et du traitement et de la fusion des informations des capteurs multi-sources. Les capteurs concernés comprennent la vision binoculaire, la caméra à lumière structurée, le radar à ondes millimétriques, le laser linéaire, la caméra TOF, entre autres. Les applications typiques concernent l'estimation de la profondeur de la scène, la détection de la présence, l'évitement des obstacles par les robots, pour ne citer que quelques exemples.

Une intelligence artificielle vraiment précise

S'appuyant sur la puissance de calcul et les capacités algorithmiques de pointe d'IMOU, IMOU SENSE est une IA véritablement précise. Les algorithmes d'IMOU ont réalisé des percées dans de nombreux domaines, tels que la détection d'objets, le suivi d'objets, la détection de changements et la pré-recherche technique de pointe. Parmi ces réalisations, citons VOT-ST2020, lauréat d'un concours international sur le suivi visuel d'objets, le « Best Session Paper » de la 2e conférence asiatique sur la technologie de l'intelligence artificielle, la première place dans le classement global de la précision du benchmark générique de suivi d'objets (GOT-10k) et la première place dans la série de données à grande échelle pour la détection d'objets dans les images aériennes (DOTA).

Grâce à la plateforme cloud d'IMOU, IMOU SENSE collecte les données des utilisateurs, améliore la qualité des données d'entraînement et réalise un circuit fermé de données qui, d'une part, permet d'améliorer continuellement la précision des algorithmes et, d'autre part, permet de généraliser les algorithmes à divers scénarios domestiques. IMOU SENSE est personnalisé et optimisé à l'échelle de la puce afin que la puce d'intelligence artificielle puisse être utilisée de la meilleure façon possible.

Dans les scénarios réels de maisons intelligentes, IMOU SENSE prend en charge la détection précise de plusieurs catégories de cibles, telles que les êtres humains, les véhicules, les animaux, les visages et les colis, et prend en charge n'importe quelle disposition et combinaison des catégories de cibles susmentionnées. En outre, avec l'aide de l'algorithme de suivi des cibles, la caméra équipée d'IMOU SENSE peut suivre en continu la cible d'intérêt, enregistrer la trajectoire et rapporter les informations à temps lorsqu'un comportement anormal est détecté. IMOU SENSE permet une détection et un retour d'information en temps réel, avec un taux de précision de 20 à 50 % supérieur à celui de l'algorithme fourni avec la puce.

Une intelligence artificielle vraiment intelligente

IMOU SENSE possède une compréhension approfondie des scénarios, ce qui en fait une IA vraiment intelligente. Pour les robots de nettoyage équipés d'IMOU SENSE, le robot saura non seulement où il se trouve, mais aussi ce qui l'entoure et comment il peut mieux travailler. Parallèlement, IMOU SENSE peut s'adapter à des scénarios inconnus et non structurés. Lorsque le robot est placé dans un environnement inconnu, il a la capacité d'explorer et d'apprendre de manière indépendante l'environnement qui l'entoure.

L'utilisation d'un robot de nettoyage équipé d'IMOU SENSE, par exemple, rend le processus de nettoyage tout simplement plus intelligent. IMOU SENSE garantit la détection des mises à jour dynamiques des images clés, ce qui permet au robot de mieux comprendre le scénario et de faire face à des situations inconnues. Il peut également établir des cartes et planifier des itinéraires plus rapidement et avec plus de précision lorsqu'il s'agit d'environnements inconnus et d'éviter les obstacles, pour que le nettoyage se déroule sans encombre.

Le plan de nettoyage est aussi plus intelligent. Le positionnement de haute précision et les capacités de fusion cartographique d'IMOU SENSE permettent d'élaborer des plans de nettoyage plus personnalisés pour s'adapter aux différentes situations dans la maison de l'utilisateur, rendant ainsi le nettoyage plus efficace.

IMOU SENSE prend en charge la détection de plus de 30 catégories d'objets dans les scénarios domestiques et conçoit des stratégies d'évitement d'obstacles personnalisées pour chaque catégorie afin de garantir la sécurité du fonctionnement des robots de nettoyage. En outre, grâce à l'algorithme de reconnaissance de scène, le robot IMOU peut identifier de manière autonome le scénario dans lequel il se trouve, puis fournir des solutions de nettoyage personnalisées. Par exemple, lorsque le robot est détecté dans la cuisine ou la salle de bain, il augmente automatiquement la force de nettoyage ; lorsqu'il est détecté dans la chambre à coucher, il ajuste dynamiquement l'aspiration pour éviter d'introduire un bruit excessif.

Les caméras de sécurité Cruiser 2 et Rex 3D récemment lancées par IMOU sont les premiers produits IMOU à être équipés d'IMOU SENSE. D'autres produits dotés du système IMOU SENSE sont à venir, offrant ainsi des solutions diversifiées pour différents scénarios d'utilisation.

À propos d'IMOU

IMOU, l'un des principaux fournisseurs de solutions et de services IoT intelligents, s'est engagé à créer un mode de vie plus facile, plus intelligent et plus sûr pour chaque utilisateur et sa famille grâce à une technologie avancée et à des produits intelligents.

Avec les 4 principaux systèmes de produits (IMOU Security, IMOU Robots, IMOU Lights et IMOU Link) basés sur la technologie IA centrale et la technologie cloud, IMOU fournit des solutions diversifiées en fonction de différents scénarios d'utilisation, créant une expérience plus pratique et plus efficace pour les utilisateurs de produits intelligents.

Les produits IMOU sont présents dans plus de 100 pays, et plus de 30 millions d'utilisateurs dans le monde ont bénéficié de la sécurité et de la commodité offertes par IMOU. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.imoulife.com.

23 avril 2023

