Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de près de 80 000 $ au Festival international de cinéma Vues d'Afrique

QUÉBEC, le 22 avril 2023 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline?Proulx, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Martine Biron, annoncent qu'une aide financière de 78 700 $ est accordée au Festival international de cinéma Vues d'Afrique, qui se déroule jusqu'au 30 avril.

Le Festival souligne la créativité des artistes locaux et internationaux du cinéma africain et créole, tout en favorisant la diversité culturelle et le rapprochement entre les personnes de toutes les origines. Cette 39e édition nous propose un programme riche offrant une sélection de quelque 109 films provenant de 39 pays. Le tout, sous le parrainage cette année de Stanley Février et Halimatou Gadji.

Citations

« Je suis heureuse que notre gouvernement participe au succès du Festival international de cinéma Vues d'Afrique. Fort de la présence d'artistes venant des 4 coins du globe, cet événement saura ravir à nouveau les personnes participantes venues partager leur amour pour le cinéma. Les festivités de ce genre contribuent au dynamisme culturel et économique de la métropole, en plus de faire rayonner le savoir-faire de notre industrie événementielle. J'invite les visiteuses et visiteurs à prendre part à ce rendez-vous unique. J'espère qu'ils seront nombreux à découvrir de nouveaux attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival international de cinéma Vues d'Afrique est un rendez-vous qui rapproche le Québec des pays d'Afrique et créoles par la diffusion d'oeuvres cinématographiques. Cette manifestation offre au public une occasion de se familiariser avec le parcours de créateurs et de créatrices dont les oeuvres portent souvent des points de vue inédits, des regards différents. Je remercie l'organisation et les bénévoles qui font de ce festival un moment de partage et de rencontres et, aux visiteuses et visiteurs, je souhaite un voyage fascinant au coeur de l'Afrique. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Le Québec a développé des liens dynamiques avec l'Afrique depuis les années 1960, que ce soit par notre appartenance mutuelle à la Francophonie, nos échanges commerciaux ou en matière d'enseignement, la coopération internationale, sans oublier la culture avec nos artistes et les collaborations fructueuses. La culture permet aussi d'approfondir les liens avec les différentes diasporas africaines et créoles présentes au Québec. Je remercie l'organisation du Festival Vues d'Afrique de nous offrir, encore cette année, ce rendez-vous cinématographique qui rapproche les peuples et leurs diverses cultures, qui ouvre nos esprits et nos coeurs. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants

Le ministère du Tourisme octroie 52 500 $ au Festival dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle relative aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'événement la somme de 22 200 $ provenant du volet 4 : aide aux festivals de films du programme d'aide à la promotion et à la diffusion.

Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie attribue à l'événement la somme de 4 000 $ associée à la stratégie territoriale Cap sur la relance : une action concertée et durable sur le continent africain.

