Lancement exclusif de la nouvelle édition du livre Archives lesbiennes

MONTRÉAL, le 22 avril 2023 /CNW/ - Le Réseau des lesbiennes du Québec (RLQ) lance aujourd'hui en exclusivité au Bain Mathieu l'édition accessible de son livre Archives lesbiennes. Le lancement se déroule dans le cadre d'un grand événement festif organisé par le RLQ à l'occasion de la Journée de visibilité lesbienne (JVL) , qui sera célébrée internationalement le 26 avril prochain.

Création unique et sans précédent, le livre Archives lesbiennes raconte l'histoire de celles qui aiment les femmes et qui ont façonné la société québécoise dans l'ombre. « L'histoire des femmes a été écrite majoritairement par les hommes, invisibilisant plusieurs récits et perspectives. Il était temps pour nous d'écrire la nôtre, celles des femmes pionnières de la diversité sexuelle qui demeurent souvent dans l'ombre, malgré des efforts surhumains et des initiatives lumineuses, explique Tara Chanady, directrice générale du RLQ. Cette anthologie non exhaustive souhaite revisiter l'histoire de celles qui l'ont marquée à travers nos archives lesbiennes, d'hier à aujourd'hui ».

Après avoir lancé une première édition spéciale faite à la main qui a suscité un engouement énorme, le RLQ lance cette nouvelle édition accessible en deux tomes. Il sera possible de l'obtenir exclusivement lors du lancement sur contribution volontaire minimale de 50$. « Nous tiendrons un encan pour offrir la chance de se procurer l'édition spéciale lors du lancement », explique la directrice. Une copie sera également rendue disponible pour consultation dans les archives de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

En plus du lancement du livre Archives lesbiennes, des panels, des performances et des remises de prix sont prévus pour la journée. « La JVL, c'est une occasion pour la communauté de rayonner, ici comme partout dans le monde. C'est un rendez-vous à ne pas manquer! » conclut Tara Chanady.

À propos du Réseau des lesbiennes du Québec

Le Réseau des lesbiennes du Québec est un organisme d'action communautaire autonome qui oeuvre au niveau de la défense collective des droits depuis 1996. Il agit à titre de porte-parole et d'interlocuteur auprès des instances décisionnelles, tant politiques que sociales, relativement à la qualité et aux conditions de vie des lesbiennes, des femmes de la diversité sexuelle et de leur communauté.

22 avril 2023 à 08:02

