/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Un Boot camp Construction pour familiariser les jeunes et moins jeunes avec les métiers de la construction/

MONTRÉAL, le 20 avril 2023 /CNW/ - L'Association de la construction du Québec (ACQ) invite les représentants des médias au premier Boot Camp Construction de Montréal qui aura lieu les 22 et 23 avril à l'École des métiers de la construction de Montréal. Près de 300 participants sont attendus ce week-end afin de se familiariser avec différents métiers de la construction. Cet événement est possible grâce à la participation financière de la Commission de la construction du Québec (CCQ) et du gouvernement du Québec.

Qu'est-ce que le Boot Camp Construction ?

Il s'agit d'une initiative de l'ACQ pour intéresser les gens aux métiers de la construction. Ce projet vise à valoriser et faire la promotion des métiers de la construction via une expérience immersive. Cette formation exploratoire d'une durée de 7 heures est offerte gratuitement à tous les participants durant un week-end complet.

L'objectif du Boot Camp Construction est d'offrir l'opportunité aux gens qui veulent savoir s'ils sont faits pour travailler sur un chantier, aux personnes qui cherchent à se réorienter ou à ceux et celles qui sont simplement curieux ou curieuses de se familiariser avec les différents métiers de la construction.

17 000 postes vacants dans la construction au Québec en 2022

Selon Statistique Canada, il y avait environ 17 000 postes vacants dans le secteur de la construction au Québec au plus fort de l'activité en 2022. L'industrie de la construction est plus sollicitée que jamais alors que, parallèlement, le nombre d'inscriptions dans les formations professionnelles du domaine de la construction est en baisse. Pour l'ACQ, la pénurie de main-d'oeuvre dans la construction n'est pas près de se résorber puisqu'en 2023, il devrait se travailler plus de 200 millions d'heures pour une 2e année consécutive.

Citations :

« L'ACQ est fière de cette initiative qui permet de faire vivre une expérience unique aux participants. Dans le contexte actuel de pénurie de main-d'oeuvre, on se doit d'être créatif et concrets pour attirer jeunes et moins jeunes dans notre industrie. Grâce au Boot Camp Construction, il nous est possible d'intéresser des hommes et des femmes de toutes les régions du Québec aux différents métiers de la construction », Francine Sabourin, directrice générale, ACQ.

« La CCQ est fière de s'associer à cet événement qui met en valeur les formidables métiers de la construction. Les besoins de main-d'oeuvre sont importants sur les chantiers et nos prévisions indiquent que l'activité sera encore élevée au cours des prochaines années. L'industrie de la construction offre donc d'excellentes perspectives d'emploi pour les femmes et les hommes qui souhaitent y faire carrière », Diane Lemieux, présidente-directrice générale de la CCQ.

Rappel

Quoi : Boot Camp Construction, une initiative de l'ACQ

Où : École des métiers de la construction de Montréal, 5205, rue Parthenais, Montréal (Québec) H2H 2H4

Quand : les 22 et 23 avril 2023

Horaire des journées

8 h : Arrivée des participants au centre professionnel

8 h 30 à 12 h : Exploration du métier

12 h à 13 h : Lunch (fourni et gratuit)

13 h à 16 h30 : Exploration du métier (suite)

16 h 30 à 17 h 30 : Session d'information

17 h 30 : Fin de l'événement

À propos de l'ACQ

Principal groupe de promotion et de défense des intérêts des entrepreneurs de l'industrie québécoise de la construction, l'Association de la construction du Québec (ACQ) est le plus important regroupement multisectoriel à adhésion volontaire de cette industrie. En vertu de la loi R-20, l'ACQ est l'agent patronal négociateur pour tous les employeurs des secteurs institutionnel-commercial et industriel (IC/I). L'ACQ représente près de 18 000 entreprises qui génèrent plus de 62 % des heures totales travaillées et déclarées dans l'industrie. Elle est également présente dans le secteur résidentiel par l'entremise de sa filiale ACQ Résidentiel. Grâce à un réseau de 10 associations régionales implantées dans 17 villes du Québec, elle offre à ses membres une multitude d'outils et de services.

22 avril 2023 à 05:00

