Présentation du Vention Experience Center

Vention ouvre un nouveau centre de formation et de développement pour permettre à tous les fabricants d'expérimenter directement l'avenir des solutions d'automatisation.

MONTRÉAL, 22 avril 2023 /PRNewswire/ -- Vention , la société à l'origine de la plateforme d'automatisation de la fabrication (Manufacturing Automation Platform, MAP ) basée sur le cloud, a annoncé aujourd'hui l'ouverture du premier centre d'expérience Vention situé dans son siège social de Montréal. Conformément à la mission de Vention de démocratiser l'automatisation industrielle, ce centre vise à rendre l'automatisation plus accessible à tous les fabricants par le biais d'opportunités de formation et de développement.

Avec l'ouverture de son centre d'expérience, Vention permettra aux fabricants d'accéder aux dernières innovations en matière d'automatisation industrielle grâce à des démonstrations exclusives en direct, des sessions éducatives et des formations pratiques. Au sein d'un même espace, des personnes de tous niveaux pourront découvrir toute la portée de la plateforme d'automatisation de la fabrication et repartir avec les compétences et les connaissances nécessaires pour concevoir , automatiser , commander , et déployer elles-mêmes des solutions automatisées.

« Ce nouveau centre renforce notre engagement pour l'avenir de l'automatisation industrielle », ajoute Etienne Lacroix, PDG et cofondateur de Vention. « Nous voulions créer un environnement où les fabricants peuvent voir, toucher et essayer les dernières technologies, en acquérant des compétences précieuses qu'ils peuvent ensuite appliquer à leurs propres ateliers de fabrication. »

Aujourd'hui, l'automatisation industrielle est devenue la principale solution pour les fabricants afin de réduire les coûts tout en résolvant le problème de la pénurie de main-d'oeuvre qui sévit toujours. En combinant des logiciels d'ingénierie et du matériel modulaire au sein d' une même plateforme , les fabricants peuvent réaliser leurs projets d'automatisation plus rapidement et à moindre coût. La nature intuitive de la plateforme d'automatisation de la fabrication donne aux fabricants la possibilité d'améliorer les compétences de leur main-d'oeuvre existante en leur fournissant les bons outils pour réaliser des projets en interne.

« Grâce aux capacités de bricolage offertes par la plateforme d'automatisation de la fabrication, les entreprises sont désormais en mesure de réaliser des gains de coûts et de productivité en améliorant les compétences de leur personnel et en créant des équipes de fabrication avancée , » a déclaré Etienne Lacroix. « Notre centre d'expérience fournit les outils nécessaires à toute entreprise pour améliorer les compétences de ses employés grâce à une formation gratuite et pratique en personne. »

L'Experience Center de Vention est désormais ouvert aux visiteurs. Réservez votre visite dès aujourd'hui : https://vention.io/experience-center?utm_source=Newswire&utm_medium=Paid&utm_campaign=Press_Release_VXC

À propos de Vention

Vention accompagne certains des fabricants les plus innovants dans l'automatisation de leurs ateliers de production en quelques jours seulement grâce à une expérience utilisateur démocratisée. La plateforme d'automatisation de la fabrication en ligne de Vention permet aux clients de concevoir, d'automatiser, de commander et de déployer des équipements automatisés directement depuis leur navigateur Web.

Le siège social de Vention se trouve à Montréal, au Canada, avec de nouveaux bureaux à Berlin et à Boston. La société de 360 personnes dessert plus de 3 000 clients sur les cinq continents et dans 25 industries manufacturières. Pour plus d'informations, veuillez consulter vention.io ou suivez-nous sur LinkedIn .

*MachineMotion, MachineLogic, MachineCloud et Vention sont des marques de commerce de Vention Inc.

Contact pour les médias : Sophie Ducharme, [email protected], 1 800 940-3617

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2059946/Vention_Introducing_the_Vention_Experience_Center.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2059947/Vention_Introducing_the_Vention_Experience_Center.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2059945/Vention_Introducing_the_Vention_Experience_Center.jpg

21 avril 2023 à 21:17

