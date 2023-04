Xinhua Silk Road : inauguration de la 6e Biennale du lac Jinji de Suzhou, en Chine orientale, pour stimuler les échanges culturels internationaux





BEIJING, le 21 avril 2023 /CNW/ -- La 6e Biennale du lac Jinji de Suzhou a été inaugurée le 15 avril au parc industriel de Suzhou, dans la province du Jiangsu, en Chine orientale.

Sous le thème « Vivid Jiangnan, Charming Suzhou » (région dynamique de Jiangnan, charmante Suzhou), la Biennale présente cette année trois expositions thématiques, un forum académique et 20 expositions parallèles, avec plus de 2 000 oeuvres exposées et plus de 300 activités culturelles et artistiques prévues. Cet événement prendra fin le 25 juin.

Wu Weishan, sculpteur de renommée internationale, directeur du National Art Museum of China et vice-président de la China Artists Association, a été invité à présider les activités académiques de la Biennale. D'autres artistes de renom du pays et de l'étranger ont également été invités à présenter les trois expositions thématiques lors de la cérémonie d'ouverture.

Au total, 90 % des expositions de l'exposition internationale d'art contemporain « We're Better Off » sont exposées en Chine pour la première fois. La 6e édition de la China Youth Sculpture Exhibition rassemble plus de 100 oeuvres novatrices de jeunes sculpteurs provenant de partout en Chine. L'exposition d'art contemporain « Rainbow - From the World of Bridges » interprète la culture de la région de Jiangnan à travers des oeuvres artistiques utilisant les ponts de Suzhou comme toile de fond.

Les 20 expositions parallèles, axées sur les tendances contemporaines, l'art moderne et les classiques revisités, offrent une présentation exhaustive de l'écologie culturelle de l'art moderne et contemporain de Suzhou.

Misant sur l'alliance des galeries d'art, des domaines de la lecture et des arts ainsi que des entreprises, des secteurs de marché et d'autres fournisseurs, et grâce à la combinaison de moyens en ligne et hors ligne, les quelque 300 activités culturelles et artistiques constitueront des festivals d'art tout-temps et diversifiés pour la population, visant à promouvoir la consommation de produits et services de la culture et à renforcer l'économie du secteur de marché.

La Biennale du lac Jinji de Suzhou, qui a eu lieu avec succès cinq fois depuis 2012, a attiré plus de 1 500 artistes provenant du monde entier et 20 millions de visiteurs, et a permis de présenter plus de 5 000 oeuvres d'art remarquables de la Chine et d'ailleurs.

Abordant la sculpture, le design international, les installations, le multimédia et d'autres formes d'art, la Biennale est non seulement devenue une marque de renom à l'échelle mondiale, mais aussi un symbole éclatant de la culture et de l'art de Suzhou.

Lien vers l'article original : https://en.imsilkroad.com/p/333763.html

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2060008/1.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

21 avril 2023 à 21:06

Communiqué envoyé leet diffusé par :