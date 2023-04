Neiman Marcus et Brunello Cucinelli organisent une soirée pour célébrer le lancement de la collection exclusive Icon en l'honneur des Neiman Marcus Awards





La collection et la réponse des clients incarnent l'expression unique de la marque du créateur italien, amplifiée par la plateforme de prix réimaginés

DALLAS, 22 avril 2023 /PRNewswire/ -- Neiman Marcus lance la collection exclusive Icon de Brunello Cucinelli, qui comprend 50 modèles dans toutes les catégories, y compris le prêt-à-porter féminin et masculin, les sacs à main et les chaussures. Cette collection unique rend hommage au partenariat de longue date entre l'enseigne de luxe et le fondateur, président exécutif et directeur de la création de la marque, Brunello Cucinelli, qui s'est récemment vu décerner le prix Neiman Marcus pour services remarquables dans le domaine de la mode.

« Le programme des Neiman Marcus Awards a pris vie pour nos clients après une inauguration réussie avec les lauréats, les personnalités du secteur et les principales marques partenaires à Paris, a déclaré Geoffroy van Raemdonck, PDG de NMG. Les clients qui apprécient le travail de Brunello Cucinelli ont été invités à découvrir l'expression unique de sa marque. En retour, Brunello Cucinelli a bénéficié d'un accès privilégié à notre expertise en matière de merchandising et de marketing afin d'amplifier son activité auprès des clients américains du secteur du luxe. Établir des liens percutants entre des marques reconnues et nos clients est la marque de fabrique de notre plateforme de prix réimaginés. »

La collection Icon est conçue par Brunello en collaboration avec ses filles Carolina et Camilla. Elle se compose de modèles intemporels et modernes qui illustrent l'artisanat italien traditionnel. Chaque pièce témoigne de l'esprit polyvalent et raffiné de Brunello Cucinelli, avec des couleurs neutres et douces, des tissus naturels légers et des textures raffinées obtenues grâce à la maille ajourée et à la broderie. Les clients de Neiman Marcus collectionnent les créations de Brunello Cucinelli comme s'il s'agissait d'oeuvres d'art, ce qui témoigne de la supériorité du design, de la qualité, du savoir-faire et de l'attrait de la marque. Pour la première fois dans l'histoire de ce partenariat, chaque modèle de la collection porte la mention « Exclusivement conçu pour Neiman Marcus », et certaines pièces sont numérotées de façon unique pour rendre hommage aux clients collectionneurs. La collection a déjà fait l'objet d'une forte demande, certains clients ayant acheté chaque pièce de la gamme.

Pour célébrer le lancement de cette collection exclusive, Brunello a fait le déplacement jusqu'à Dallas, où il a accueilli ses meilleurs clients et amis lors d'un dîner privé à l'historique Hall of State de Fair Park. Afin de souligner l'enthousiasme de la ville pour sa venue, un panneau d'affichage situé à proximité de la boutique de NorthPark a accueilli Brunello avec une photo de lui portant son prix. Les invités ont passé une soirée intimiste en compagnie du créateur italien et humaniste, qui les a inspirés par ses convictions philosophiques et a célébré ses 20 ans de partenariat avec Neiman Marcus. Les participants ont pu profiter de la musique du Dallas String Quartet et déguster un repas italien en trois services. L'événement s'est achevé par un feu d'artifice et une seconde prestation musicale. Parmi les personnalités présentes figuraient Nastia Liukin, médaillée d'or olympique, Kira Nasrat, maquilleuse de renom, et Aparna Bawa, directrice de l'exploitation de Zoom. Pendant son séjour à Dallas, Brunello a pris le temps de visiter la boutique Neiman Marcus de NorthPark pour partager des informations sur la collection exclusive et se mêler aux associés qui s'occupent de certains des meilleurs clients Cucinelli du détaillant.

« J'ai été très heureux de profiter de cette magnifique soirée en compagnie de mes chers amis de Neiman Marcus, dans un cadre aussi splendide et spécial que le Dallas Hall of State, a commenté Brunello Cucinelli, président exécutif et directeur de la création de Brunello Cucinelli. Ici même, dans le grand État du Texas, sur cette terre si proche de cet "état de nature" que le grand Rousseau aimait tant, et en même temps si agréable et accueillante, je me suis senti aussi à l'aise que dans mon propre hameau bien-aimé de Solomeo. En effet, les sympathiques Texans, qui m'ont témoigné toute leur affection, m'ont rappelé la région de l'Ombrie dont je suis originaire, en raison de son caractère travailleur et de ses liens étroits avec la terre et ses racines. C'est une terre qui peut être très généreuse, façonnée par le travail habile de l'homme et peuplée de gens authentiques, francs et généreux à leur tour. On dit que tout est plus grand au Texas, et je peux confirmer que l'esprit, la gentillesse et la générosité avec lesquels j'ai été accueilli sont extraordinaires. »

« Brunello Cucinelli a eu un rôle important dans l'industrie de la mode de luxe, ce qui fait de lui le meilleur candidat pour le prix Neiman Marcus de cette année pour services distingués dans le domaine de la mode, a indiqué Lana Todorovich, responsable en chef du merchandising chez Neiman Marcus. Nous sommes honorés que Brunello ait choisi de créer une représentation unique de sa marque exclusivement pour nos clients. Ses créations raffinées répondent à leur désir de pièces irréprochables qui sont de véritables oeuvres d'art. »

Les prix réimaginés sont plus qu'un simple programme de récompense. La plateforme est l'une des nombreuses façons dont le détaillant de luxe crée un effet de halo différencié pour toutes les marques partenaires et rend la vie extraordinaire pour ses clients de luxe. Luca Lisandroni, PDG de Brunello Cucinelli, a déclaré en début de semaine lors de la conférence téléphonique sur les résultats de l'entreprise que la marque avait vu ses ventes s'accélérer depuis que Brunello avait reçu le prix Neiman Marcus pour services remarquables dans le domaine de la mode, ce qui conforte le caractère moderne du programme. Les prix donneront lieu à des activations exclusives de la part des lauréats pour les clients de Neiman Marcus tout au long de l'année. Brunello Cucinelli dévoilera à l'automne une deuxième collection exclusive inspirée du glamour hollywoodien. Jonathan Anderson de LOEWE et Amina Muaddi, autres lauréats des prix de cette année, mettront chacun en place des activités exclusives pour la période automne/fêtes de fin d'année.

Neiman Marcus invite ses clients à découvrir la collection Icon en ligne et dans certaines boutiques, notamment celles de Dallas NorthPark, Houston Galleria, Northbrook, Beverly Hills, Fashion Island, San Francisco, San Diego, Michigan Avenue, Tysons Galleria et Scottsdale.

Les éléments de la collection Icon peuvent être téléchargés ici . Pour en savoir plus et connaître l'historique détaillé des Neiman Marcus Awards, consultez le dossier de presse .

À PROPOS DE NEIMAN MARCUS

Neiman Marcus est un détaillant de luxe basé à Dallas, qui offre à ses clients un accès à des marques exclusives et émergentes, un service anticipé et des expériences uniques depuis 1907. Chaque jour, Neiman Marcus interagit avec des clients du monde entier en leur faisant vivre des expériences exceptionnelles grâce à ses 36 magasins aux États-Unis, à l'une des plus grandes plateformes de commerce électronique de luxe aux États-Unis et à une technologie de vente à distance et de personnalisation de pointe. De la gastronomie délicieuse aux services de beauté agréables, en passant par les expériences sur mesure et les produits exclusifs, il y en a pour tous les goûts. Pour rester au courant des dernières nouvelles et des événements chez Neiman Marcus, rendez-vous sur NeimanMarcus.com ou suivez la marque sur Instagram, Facebook, YouTube, and Twitter.

Le groupe Neiman Marcus est une entreprise relationnelle qui dirige avec amour tout ce qu'elle fait pour ses clients, ses associés, ses partenaires de marque et ses communautés. Notre tradition d'innovation et notre culture d'appartenance guident notre feuille de route pour révolutionner les expériences de luxe. En tant que l'un des plus grands détaillants de luxe multimarques aux États-Unis, avec les marques partenaires les plus désirables au monde, nous proposons des produits exceptionnels et des services intelligents, rendus possibles par nos investissements dans les données et la technologie. Grâce à l'expertise de nos plus de 10 000 associés, nous proposons et adaptons une expérience de luxe personnalisée sur nos trois canaux de vente en magasin, en ligne et à distance. Notre culture NMG|Way, portée par nos collaborateurs, réunit les talents individuels en une force collective pour rendre la vie extraordinaire. Nos marques phares sont Neiman Marcus et Bergdorf Goodman. Pour en savoir plus, rendez-vous sur NeimanMarcusGroup.com.

À PROPOS DES NM AWARDS

Les NM Awards sont une nouvelle plateforme destinée à récompenser et à mettre en valeur les pionniers de la mode dans le monde. Cette plateforme comprend le retour du prestigieux prix Neiman Marcus pour services remarquables dans le domaine de la mode, un héritage établi par Carrie Marcus Neiman et Stanley Marcus il y a 85 ans, ainsi que deux catégories étendues : le prix Neiman Marcus récompensant l'impact créatif dans le domaine de la mode et le prix Neiman Marcus récompensant l'innovation dans le domaine de la mode.

Le prix pour services remarquables a été décerné à plus de 150 sommités du secteur de la mode de luxe, dont Christian Dior, Coco Chanel, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Grace Kelly, Karl Lagerfeld, Miuccia Prada, Oscar de la Renta, Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Carolina Herrera, Estée Lauder et Baccarat, entre autres.

Les prix réimaginés sont une extension de la stratégie de croissance de l'entreprise visant à révolutionner les expériences de luxe. Ils récompensent les marques partenaires qui partagent un intérêt pour l'approche innovante de NMG en matière de vente au détail et son engagement à créer un impact. En tant qu'entreprise relationnelle, la plateforme de récompenses incarne le modèle commercial différencié de l'entreprise, en connectant les partenaires de marque aux clients du luxe de manière entièrement nouvelle.

À PROPOS DE BRUNELLO CUCINELLI

L'histoire de Brunello Cucinelli a commencé en 1978 et a toujours été guidée par le désir de respecter la dignité morale et économique de l'humanité : poursuivre une croissance saine et équilibrée tout en protégeant les beautés de la nature, agir en tant que « protecteurs bienveillants », tels sont les grands principes éthiques qui ont façonné la vie de l'entreprise. Cette aventure est née de l'intuition de teindre des tricots en cachemire et, depuis le début, son objectif principal a été de réaliser des créations de haute qualité, destinées à durer et à être transmises aux générations futures. Le hameau italien de Solomeo accueille le siège de l'entreprise et en est depuis toujours le coeur : ses beautés naturelles et artistiques, ainsi que la culture et les riches traditions de cette terre, nourrissent la recherche esthétique continue de la marque sur l'élégance. L'entreprise est ancrée dans l'histoire et l'héritage du grand artisanat italien ainsi que dans le design moderne, en associant les matières premières de la meilleure qualité, la créativité et le savoir-faire.

La marque a développé au fil du temps une vision personnelle de l'apparence totale, qui se reflète dans les collections exclusives de prêt-à-porter pour femmes, hommes et enfants ainsi que dans la ligne d'accessoires de style de vie, incarnant un concept sophistiqué d'élégance contemporaine. La marque est distribuée au niveau international par le biais de boutiques monomarques dans les principales capitales et villes du monde et dans les stations balnéaires les plus exclusives, avec une présence significative dans des magasins multimarques et une sélection de grands magasins.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2058790/Neiman_Marcus_Brunello_Cucinelli_in_Dallas.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2058791/Neiman_Marcus_Icon_Collection_Brunello_Cucinelli.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2058789/Neiman_Marcus_NorthPark_Icon_Display.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2058788/Neiman_Marcus_Dallas_Billboard.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/426902/neiman_marcus_Logo.jpg

21 avril 2023 à 20:47

