Ouverture de la 5e édition du CCI-FS à Chongqing et à Singapour, qui vise à promouvoir des finances vertes et durables





CHONGQING, Chine, le 21 avril 2023 /CNW/ - Un reportage de iChongqing - Chongqing - La cinquième édition du China-Singapore (Chongqing) Connectivity Initiative Financial Summit (CCI-FS) a commencé le 20 avril à Chongqing et à Singapour, dans le sud-ouest de la Chine; des dirigeants des gouvernements et services financiers singapouriens et chinois, et des dirigeants de dix banques centrales des pays de l'ANASE ont participé à la cérémonie d'ouverture.

« La collaboration entre Singapour et Chongqing dans le domaine des services financiers a évolué parallèlement à l'élargissement de notre coopération dans le cadre de la CCI, passant du financement transfrontalier traditionnel aux entreprises de Chongqing et de Chine », a déclaré Josephine Teo, ministre des Communications et de l'information et vice-ministre des Affaires intérieures de Singapour, lors de la cérémonie d'ouverture par vidéoconférence. Notre collaboration s'est élargie pour inclure des domaines comme le financement écologique et durable. »

Parmi les autres invités, mentionnons les consuls généraux des pays membres du Partenariat régional économique global à Chongqing, Chengdu et Kunming, les dirigeants des régions situées le long du nouveau corridor commercial international terre-mer, ainsi que des dirigeants de grandes institutions financières et de multinationales et des spécialistes mondiaux de la finance.

Au cours de la cérémonie d'ouverture, des contrats touchant 90 projets liés à la coopération financière entre la Chine et Singapour et à la construction du corridor commercial international terre-mer et du Western Financial Center ont été signés, pour un montant total de 111 milliards de yuans (16 milliards de dollars américains).

L'événement axé sur les thèmes du financement conjoint de la Belt and Road Initiative, de la mise en oeuvre du Partenariat régional économique global, et de la construction du cercle économique de Chengdu-Chongqing et du corridor commercial international terre-mer, comprendra 12 événements principaux et 9 événements spéciaux répartis sur deux jours. Ces événements porteront principalement sur le mécanisme de coopération et de construction conjointe des services financiers au sein du corridor commercial international terre-mer, explorant l'innovation numérique des modèles financiers, proposant des stratégies pour construire des plateformes de services financiers numériques, et faisant la promotion de la connectivité financière et de l'innovation en matière de financement vert.

Depuis 2018, le CCI-FS a été tenu à quatre reprises de façon consécutive. Au cours des sept dernières années, Chongqing et Singapour ont renforcé leur coopération financière dans le cadre de la CCI. Les entreprises de Chongqing ont investi plus de 60 millions de dollars américains à Singapour, et les institutions singapouriennes ont investi directement 3,4 milliards de dollars à Chongqing.

La 5e édition du CCI-FS est organisé conjointement par le ministère du commerce de Chine, la Banque populaire de Chine, la Commission chinoise de réglementation des secteurs bancaire et de l'assurance, la Commission de réglementation des valeurs mobilières de la Chine, l'Administration nationale du contrôle des change, le ministère du Commerce et de l'Industrie de Singapour, l'Autorité monétaire de Singapour et le gouvernement municipal de Chongqing.

Pour en savoir plus sur la 5e édition du CCI-FS, cliquez sur le lien suivant : https://www.ichongqing.info/special/cci-fs-2023/

21 avril 2023

