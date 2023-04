Le Canada soutient la réparation de plus de 1 955 logements à Edmonton





EDMONTON, AB, le 21 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme, ministre associé des Finances et député fédéral d'Edmonton-Centre, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et Amarjeet Sohi, maire d'Edmonton, ont annoncé un investissement combiné de près de 66,7 millions de dollars pour soutenir la réparation de 1 955 logements appartenant à la municipalité d'Edmonton.

Le gouvernement fédéral investit jusqu'à 19,5 millions de dollars par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), un pilier clé de la Stratégie nationale sur le logement du gouvernement du Canada, et la Ville d'Edmonton verse 14 millions de dollars en financement existant pour les projets. Un montant additionnel de 33,2 millions de dollars sera fourni par les exploitants, principalement au moyen de subventions à l'entretien des immobilisations ou de financement par emprunt.

L'investissement fédéral aidera à financer la remise en état de logements fortement subventionnés et de logements dont les loyers sont à peu près les mêmes que ceux du marché. Le conseil municipal d'Edmonton discutera des détails des projets proposés avec Civida et HomeEd au début du mois de mai. La réparation des logements devrait être achevée d'ici février 2026.

Un investissement de 34,7 millions de dollars permettra de remettre en état 882 logements fortement subventionnés à 11 sites construits par la Ville d'Edmonton dans les années 1960 et 1970 en partenariat avec tous les ordres de gouvernement. Ces logements sont maintenant gérés par Civida au moyen d'ententes opérationnelles entre la Ville et le gouvernement de l'Alberta. Le projet de Civida comprendra la réparation de fondations, la modernisation des installations électriques et l'amélioration de l'efficacité énergétique et de l'accessibilité.

Une autre tranche de 32 millions de dollars sera investie dans une rénovation majeure de 1 073 maisons en rangée et appartements à revenus mixtes à 22 sites appartenant à HomeEd, la société d'habitation sans but lucratif de la Ville. Le projet de HomeEd devrait permettre de réduire les émissions d'au moins 25 % et d'améliorer l'accessibilité de près de 400 logements. Au moins la moitié des logements de HomeEd seront loués à un loyer inférieur à 80 % du loyer du marché, et ce, pendant au moins 20 ans.

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. En investissant dans la réparation de logements ici, à Edmonton, notre gouvernement permet aux résidents d'avoir un refuge sûr pour eux et leur famille dans l'avenir. Grâce à ce financement, les résidents, y compris les femmes et les enfants, auront accès aux logements abordables qu'ils méritent, ce qui contribuera à améliorer la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Voilà entre autres comment, grâce à notre Stratégie nationale sur le logement, nous pouvons continuer de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Veiller à ce que tout le monde à Edmonton ait accès à des logements abordables et sûrs est l'une des grandes priorités de notre gouvernement. Grâce au Fonds national de co-investissement pour le logement et en collaboration avec nos partenaires communautaires, nous nous attaquons à la crise du logement en Alberta et partout au Canada. En finançant l'entretien et la préservation du parc de logements actuels, nous nous assurons que les résidents d'Edmonton continuent d'avoir accès à un chez-soi abordable et sûr dans leurs collectivités. » ? L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme, ministre associé des Finances et député fédéral d'Edmonton-Centre

« Nous savons qu'à Edmonton, un locataire sur quatre paie plus cher qu'il ne peut se permettre pour se loger ou qu'il vit dans un logement surpeuplé ou dangereux. Le logement abordable est une infrastructure essentielle qui jette les bases d'un avenir meilleur et qui agit comme une force stabilisatrice en période difficile. Les familles profiteront d'un confort, d'une accessibilité, d'une sécurité et d'une efficacité énergétique accrus, et grâce à cet investissement ponctuel, Edmonton sera plus forte, plus résiliente et plus inclusive pour les décennies à venir. » - Amarjeet Sohi, maire de la Ville d'Edmonton

« Civida est très reconnaissante envers le gouvernement du Canada et la Ville d'Edmonton pour ce financement. Il nous aidera à continuer d'offrir des logements sûrs et abordables aux personnes dans le besoin dans notre collectivité pour de nombreuses années à venir. Ces fonds indispensables permettront à Civida de poursuivre son travail de revitalisation des 11 propriétés qu'elle gère au nom de la Ville d'Edmonton. Par conséquent, la vie des près de 900 familles et personnes d'Edmonton qui vivent dans ces logements sera améliorée aujourd'hui et dans l'avenir. Je suis convaincu que les investissements dans ces propriétés auront également une incidence positive importante sur les collectivités environnantes. En tant que plus important fournisseur de logements abordables à Edmonton, Civida investit beaucoup dans le succès de ses locataires. Nous sommes déterminés à fournir des logements sûrs et de qualité à la population d'Edmonton. » - Gord Johnston, premier dirigeant de Civida

« HomeEd est ravi de pouvoir compter sur le soutien du Gouvernement du Canada et de la Ville d'Edmonton afin de continuer à offrir des logements abordables et de qualité aux Edmontoniens. Cet investissement est un grand pas vers la réinvention du logement abordable dans cette ville, renforçant la qualité et la durabilité de notre parc de logements pour l'avenir. Ces fonds soutiendront davantage les efforts que fait HomeEd afin d'améliorer l'efficacité énergétique et l'accessibilité de nos logements locatifs, ce qui permettra à encore plus d'Edmontoniens de vivre dans un logement qu'ils aiment et qu'ils peuvent se permettre. » - Nick Lilley, PDG, HomeEd

Le FNCIL est un programme de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

La SNL du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

