Déclaration : Le Syndicat des Métallos soutient le plan de Teck visant à scinder Teck Metals et Elk Valley Resources





Au nom de quatre syndicats locaux du Syndicat des Métallos, représentant plus de 4000 employés de Teck en Colombie-Britannique, Scott Lunny, directeur du district 3 des Métallos, a exprimé son soutien à la scission prévue de Teck en Teck Metals et Elk Valley Resources, qui sera votée par les actionnaires le 26 avril 2023.

Teck Resources est la plus grande société minière et fonderie du Canada, basée à Vancouver. Les Métallos représente les travailleurs de la mine Highland Valley Copper à Logan Lake(C.-B.), des opérations Elkview à Sparwood (C.-B.), de la mine Fording River à Elkford (C.-B.) et de la fonderie de Teck à Trail (C.-B.). En plus d'être un producteur de charbon sidérurgique et de métaux à faible teneur en carbone de classe mondiale, Teck est une entreprise canadienne qui emploie des milliers de Britanno-Colombiens et support l'économie de nombreuses communautés de Colombie-Britannique.

« Le Syndicat des Métallos a une longue histoire de représentation des travailleurs de ces communautés », déclare Scott Lunny. « Il est évident que les 4000 et plus membres des Métallos travaillant pour Teck et leurs familles ont un intérêt majeur dans l'avenir de l'entreprise. Nous avons une forte tradition de négociations pour nos membres et de collaboration visant à soutenir notre province. »

« La direction a informé le syndicat de ses plans et notre syndicat estime que le projet de scission en deux entreprises basées en Colombie-Britannique est dans le meilleur intérêt de nos membres dans les opérations métallurgiques et les mines de charbon », ajoute-t-il. « Il s'agit d'un plan bien pensé qui créera deux entreprises solides, prêtes à travailler avec nous et les Britanno-Colombiens pour devenir des leaders en matière d'ESG, apporter stabilité et certitude à nos membres, fournir des avantages continus aux peuple autochtones et investir en Colombie-Britannique. »

21 avril 2023 à 12:25

