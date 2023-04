Lineage Logistics fête l'inauguration officielle de son nouveau site, Savannah Fresh-Port Wentworth





Lineage Logistics (en abrégé « Lineage » ou « la Société »), leader des SIIC industrielles à température contrôlée et fournisseur de solutions logistiques de premier plan à l'échelle mondiale, a procédé aujourd'hui à l'inauguration de son nouveau site localisé à Port Wentworth en Géorgie. Savannah Fresh-Port Wentworth occupe un emplacement stratégique près du port de Savannah, le plus grand terminal de conteneurs du genre en Amérique du Nord et la troisième porte d'entrée la plus empruntée par les conteneurs aux États-Unis.

D'une superficie de 220 000 pieds carrés, le site fournit des services de transbordement permettant l'entrée et la sortie des produits le jour même si besoin, ce qui raccourcit le temps d'entreposage, génère des économies de coût et garantit une livraison accélérée des produits frais au consommateur. Le site comprend 23 couloirs d'entrée et de sortie, lesquels peuvent accueillir plus de 40 camions par jour et transporter jusqu'à 1,4 millions de livres de produits frais par jour.

« Aujourd'hui, la demande d'entreposage à température contrôlée dans les ports n'a jamais été aussi forte et l'offre Fresh de Lineage n'a jamais été aussi bien rodée. Savannah Fresh-Port Wentworth va nous permettre d'étendre l'offre Fresh à de nouveaux clients et nous procurera la capacité nécessaire pour améliorer les conditions du marché » a déclaré Jim Henderson, VP Ventes mondiales & Développement des affaires chez Lineage. « L'ouverture de ce nouveau site est une étape cruciale pour Lineage, qui oeuvre sans relâche à réinventer la chaîne d'approvisionnement alimentaire mondiale. Nous sommes honorés de poursuivre notre partenariat de longue date avec l'autorité portuaire de Géorgie et sommes impatients de renforcer notre présence dans l'État de Géorgie, plaque tournante décisive pour le commerce et l'innovation ».

Ces deux dernières années, Lineage a travaillé en étroite collaboration avec l'autorité de développement économique de Savannah, l'autorité portuaire de Géorgie et la ville de Port Wentworth afin de concevoir et construire le site de Savannah Fresh-Port Wentworth et l'installation attenante située Tremont Road à Savannah. Le projet Savannah Fresh-Port Wentworth a nécessité un investissement de 78 millions de dollars, qui a donné lieu à la création de 65 nouveaux emplois et porte l'investissement total de Lineage dans le comté de Chatham à plus de 100 millions de dollars. À ce jour, le périmètre d'action de Lineage en Géorgie couvre environ 3 millions de pieds carrés.

Savannah Fresh-Port Wentworth a été pensé dans le but de répondre à l'afflux énorme de produits frais importés dans les ports de la région Mid-Atlantic qui manquent de place pour satisfaire la demande. Grâce à la proximité du port de Savannah, le nouveau site permettra à Lineage de livrer plus efficacement de plus grandes quantités de produits frais au profit de ses clients dans le Sud-Est du pays.

« Compte tenu de la demande grandissante de capacité pour traiter les produits frais à Savannah, ce nouveau site dernier cri est le bienvenue » a déclaré Griff Lynch, directeur de l'autorité portuaire de Géorgie. « Les services fournis par Lineage Logistics, tels que le retraitement à froid et les inspections douanières sur place, permettront de gagner du temps, de prévenir les pertes et, in fine, d'accélérer l'arrivée sur le marché des produits frais ».

Des dirigeants de Lineage, des partenaires commerciaux de l'État de Géorgie, des dirigeants de la ville de Port Wentworth et des responsables de l'autorité portuaire de Géorgie ont assisté à l'inauguration du site.

À propos de Lineage Logistics

Lineage Logistics est la première SIIC industrielle à température contrôlée et le plus important fournisseur de solutions logistiques au monde. La Société dispose d'un réseau mondial de plus de 400 installations stratégiquement situées totalisant plus de 2 milliards de pieds cubes de capacité et couvrant 20 pays d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie-Pacifique. L'expertise sectorielle inégalée et les solutions logistiques de bout en bout de Lineage, son réseau immobilier inégalé, ainsi que le développement et le déploiement de sa technologie innovante contribuent à accroître l'efficacité de la distribution, à améliorer la durabilité et à réduire les pertes le long de la chaîne d'approvisionnement et, plus important encore, en tant que partenaire visionnaire de Feeding America, de contribuer à nourrir la planète. En récompense de ses principales innovations et initiatives de développement durable, Lineage a figuré en 3e position du classement des entreprises les mieux gérées du CNBC Disruptor 50 de 2022, désignée comme l'une des entreprises les mieux gérées de Deloitte US en 2022 ; elle a été désignée première société en science des données et 23e au classement général 2019 des sociétés les plus innovantes au monde de Fast Company. Enfin, elle a été incluse dans la liste Change The World du magazine Fortune en 2020. (www.lineagelogistics.com)

