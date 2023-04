Canada investit dans l'expansion du réseau de transport actif d'Edmonton





EDMONTON, AB, le 21 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances et député d'Edmonton-Centre, et Anne Stevenson, conseillère municipale du quartier O-day'min d'Edmonton, au nom d'Amarjeet Sohi, maire d'Edmonton, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 30,7 millions de dollars pour améliorer et élargir le réseau de transport d'actif Edmonton.

Ce financement permettra d'effectuer des travaux dans toute la ville, notamment le long de l'avenue Jasper, entre la 114e et la 124e rue. On procédera à la réfection de 1,2 km de trottoirs et à l'aménagement de cette artère. Le prolongement et l'amélioration des trottoirs, l'ajout de nouveaux passages pour piétons, de nouveaux aménagements paysagers, de stationnements pour vélos et l'installation d'un meilleur éclairage améliorera l'expérience des habitants d'Edmonton et des visiteurs qui se déplacent à pied et à vélo au sein de la collectivité. Le réaménagement permettra des usages différents selon les saisons et offrira un paysage urbain dynamique qui répondra aux besoins de la collectivité, des navetteurs, des entreprises et des visiteurs.

La Ville d'Edmonton reçoit également des fonds pour quatre études de planification des transports actifs. Ces projets permettront d'examiner les liaisons de transport actif manquantes dans toute la ville, d'achever la conception des liaisons piétonnes manquantes, d'identifier des passages sûrs et des installations de transport actif pour la 107e avenue entre la 101e et la 122e rue, et d'examiner les besoins en infrastructures cyclables dans toute la ville d'Edmonton, et plus particulièrement dans les quartiers de Bonnie Doon, Strathearn, Holyrood et Idylwylde.

Le financement annoncé aujourd'hui appuie la Stratégie nationale de transport actif du Canada en investissant dans des activités qui permettront d'étendre les réseaux de sentiers, de voies cyclables, de pistes et de ponts pour piétons.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Alors qu'Edmonton continue de croître, il est essentiel de disposer d'une infrastructure de transport actif qui réponde à nos besoins en constante évolution tout en nous permettant de rester connectés, en sécurité et en bonne santé. L'investissement de 8,9 millions de dollars annoncé aujourd'hui ajoutera au dynamisme de notre centre-ville et contribuera à un avenir plus durable pour notre ville, tout en soutenant la croissance économique à long terme. »

L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances et député d'Edmonton-Centre, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Edmonton est en plein développement et devient une ville de deux millions d'habitants. La façon dont nous nous déplaçons dans la ville va donc évoluer. Pour que notre ville reste accueillante et inclusive, nous devons veiller à ce que tous les habitants aient accès à un réseau de transport intégré offrant une variété d'options de transport et de mobilité. Nous remercions nos partenaires fédéraux pour cet investissement stratégique qui nous aidera à construire une ville où les habitants d'Edmonton, quels que soient leur âge, leurs capacités et leurs antécédents, pourront répondre à leurs besoins quotidiens en faisant du vélo, de la marche, de la course à pied ou en roulant. »

Amarjeet Sohi, maire d'Edmonton

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 8 900 000 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA). La Ville d' Edmonton verse une contribution de 21 810 000 $.

investit 8 900 000 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA). La Ville d' verse une contribution de 21 810 000 $. Le financement fédéral est conditionnel à la signature d'ententes de financement.

Le transport actif fait référence au mouvement des personnes ou des marchandises assuré par l'activité humaine, et comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à propulsion humaine ou d'aides à la mobilité hybrides, comme les fauteuils roulants, les scooters électriques, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes à neige, les skis de fond et bien plus.

Le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables, de manière à soutenir la Stratégie nationale de transport actif du Canada .

. Les administrations municipales, les administrations locales et régionales telles que les districts de services et les organisations autochtones sont des bénéficiaires admissibles. Les provinces, les territoires et les organisations à but non lucratif sont également admissibles dans certaines circonstances. Bien que la première série de demandes générales ait pris fin le 31 mars 2022, les demandes de planification et de projets d'investissement provenant de bénéficiaires autochtones admissibles sont acceptées de manière continue.

Le Fonds pour le transport actif vient compléter le plan climatique renforcé du Canada , Un environnement sain et une économie saine . Dans ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin qu'il soit possible de se déplacer de façon propre et abordable dans toutes les collectivités.

, . Dans ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin qu'il soit possible de se déplacer de façon propre et abordable dans toutes les collectivités. La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectifs d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables.

est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectifs d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables. Les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles, notamment en créant de bons emplois pour la classe moyenne, en faisant croître l'économie, en favorisant des modes de vie plus sains, en améliorant l'équité pour les Canadiens vulnérables, en réduisant la pollution atmosphérique et sonore, et en diminuant les émissions de gaz à effet de serre. Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de transport actif plus sûres pour que les personnes de tous âges et de toutes capacités puissent avoir accès aux emplois et aux services, et entretenir des liens avec les membres de leur collectivité.

Le gouvernement du Canada investira 14,9 milliards de dollars sur huit ans dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux permanents et prévisibles de trois milliards de dollars par année à l'appui des solutions en matière de transport en commun.

investira 14,9 milliards de dollars sur huit ans dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux permanents et prévisibles de trois milliards de dollars par année à l'appui des solutions en matière de transport en commun. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces.

Document d'information : Canada investit dans l'expansion du réseau de transport actif d'Edmonton

