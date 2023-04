Quatre nouveaux chiens intronisés au Panthéon québécois des animaux





MONTREAL, le 21 avril 2023 /CNW/ - Dans le cadre de son congrès annuel, l'Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux célèbre aujourd'hui le 25e anniversaire de la création du Panthéon québécois des animaux. En présence de plus de 500 médecins vétérinaires et invités, Monty, Argon, Hestia et Tango, viennent ainsi grossir les rangs des quarante-six chiens, six chats et deux chevaux ayant déjà eu l'honneur d'y être intronisés.

Argon, le premier chien de réadaptation de la Maison du Père à Montréal, entièrement dévoué à la population itinérante ou à risque de s'y retrouver réconforte les gens et favorise les échanges entre les usagers et les intervenants. Avec son accompagnateur André Leroux, il sait repérer les personnes vulnérables ou tristes et se fait une spécialité de désamorcer les crises. Sa présence et sa douceur?ouvrent la discussion à des confidences parfois plus profondes, qui n'auraient jamais eu lieu en son absence. Ajoutons qu'Argon est aussi un partenaire de l'Équipe métro d'intervention et de concertation (EMIC). Cette équipe est composée, à la base, d'un intervenant social de la Société de développement social, d'un policier de la section du métro du SPVM et d'un constable spécial de la STM.

Hestia profite de sa retraite après une formidable carrière de chien détecteur d'accélérants, au cours de laquelle elle et son maître Michel Richer ont procédé à pas moins de 125 mandats de détection. Chacune de ses présences sur une scène d'incendie aura permis de démontrer aux citoyens qu'il existe différents moyens pour rechercher les causes et décourager les futurs incendiaires de commettre un acte criminel.

Monty, un berger allemand de cinq ans membre de l'Unité canine du Service de police de la Ville de Montréal, a permis de localiser un suspect dangereux lors d'une opération à haut risque, grâce à son courage et à sa détermination. Bien que Monty ait été poignardé au moment de l'intervention, son travail et son apport tactique lors de cet événement ont assurément évité des blessures graves ou potentiellement mortelles aux policiers. Pour la remise, il était escorté de son maître l'agent Patrick Desjardins.

Tango, chien de zoothérapie à l'école aux Quatre-Vents de Bonaventure, fait danser le coeur des élèves. En plus d'avoir une influence concrète très positive sur la concentration, la socialisation, le stress, l'anxiété et le comportement des élèves du secondaire qui vivent des défis d'apprentissage particuliers, Tango est un véritable ambassadeur de bonheur. Il était accompagné de sa propriétaire Annie Saucier-Bujold.

Un prix Ani-bon, attribué à un organisme qui a une incidence positive sur le bien-être animal au Québec, a également été remis à la Fondation Animo pour la vie, qui aide les familles à faible revenu à préserver la vie de leur animal de compagnie en assumant la majeure partie des soins vétérinaires essentiels à sa survie. Les vétérinaires Christine Carle et Sébastien Kfoury étaient sur place pour recevoir le prix.

Pour en connaître davantage sur chacun des intronisés, consultez le site www.amvq.quebec/fr/pantheon-quebecois-des-animaux

