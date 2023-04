Plus de 38 000 $ remis au Centre Louise-Amélie, inc.





SAINTE-ANNE-DES-MONTS, QC, le 21 avril 2023 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, et le député de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix, annoncent l'octroi d'une subvention de 38 627 $ à l'organisme Centre Louise-Amélie inc.

Grâce à cette aide financière, l'organisme créera un outil pour faciliter le référencement et la prise en charge des citoyens par des professionnels. Avec ce projet nommé Information, accompagnement, autoreprésentation, l'organisme contribue à bonifier et à développer l'offre de services juridiques dans la MRC de la Haute-Gaspésie.

De plus, l'organisme s'engage à fournir de l'information et à vulgariser les processus et documents judiciaires en matières criminelle et civile, ainsi que ceux concernant les différents tribunaux administratifs. Il participera aussi, en collaboration avec le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) et le Centre de justice de proximité (CJP) locaux, à la préparation et au soutien des personnes qui se représentent seules devant la Cour.

L'aide financière provient du Fonds Accès Justice (FAJ) et est octroyée dans le cadre du Programme d'aide financière pour favoriser l'accès à la justice. Un total de 14 projets visant à favoriser l'accès à la justice ont reçu un soutien financier grâce à ce programme pour l'année 2022-2023.

« Un passage à la Cour peut être stressant pour les citoyens. Le fait d'être accompagnés par des intervenants qualifiés et en mesure de bien vulgariser les procédures peut avoir un effet rassurant et sécurisant. Nous sommes heureux de soutenir ce projet qui cadre parfaitement avec les efforts du gouvernement pour rendre la justice plus accessible et surtout plus humaine. Les organismes jouent un rôle primordial pour mieux répondre aux besoins de la population. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Il s'agit d'une très bonne nouvelle pour la communauté et le territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie. Grâce aux services de l'organisme, les citoyennes et les citoyens seront mieux informés et mieux outillés s'ils sont confrontés à un problème d'ordre juridique. Nous nous réjouissons de pouvoir compter sur l'expertise et le dévouement du Centre Louise-Amélie. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

21 avril 2023 à 10:00

