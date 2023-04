Une subvention de 21 500 $ pour Équijustice Beauce





SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE, QC, le 21 avril 2023 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, et le député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, annoncent l'octroi d'une subvention de 21 500 $ à l'organisme Équijustice.

Cette aide financière permettra à l'organisme de mettre davantage de l'avant son service de médiation citoyenne. Un nouvel intervenant sera embauché afin de déployer à plus grande échelle le service de médiation citoyenne en engageant, formant et accompagnant des médiateurs bénévoles. Cette personne sera aussi responsable de faire connaître le service aux différents acteurs locaux, soit les municipalités, les policiers et les différents organismes communautaires.

L'aide financière provient du Fonds Accès Justice (FAJ) et est octroyée dans le cadre du Programme d'aide financière pour favoriser l'accès à la justice. Un total de 14 projets visant à favoriser l'accès à la justice ont reçu un soutien financier grâce à ce programme pour l'année 2022-2023.

« En plus de donner aux citoyens plus de contrôle sur le règlement de leur conflit, la médiation favorise la discussion et l'entente. Il s'agit d'une approche que nous encourageons et sur laquelle nous entendons miser davantage. Le projet permettra de mieux informer les citoyennes et les citoyens sur les différents recours qui s'offre à eux en cas de problème d'ordre juridique. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« L'octroi de cette subvention est une très bonne nouvelle. Cette initiative qui vise à faire connaître les services juridiques dans la région, et donc à les rendre plus accessibles, sera bénéfique pour toute la communauté. Nous sommes choyés de pouvoir compter sur des intervenants dévoués et impliqués comme ceux d'Équijustice Beauce. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

