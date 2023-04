XCMG Machinery lance de nouveaux équipements miniers, élargissant le champ d'application pour couvrir le cycle complet des opérations minières





XUZHOU, Chine, 21 avril 2023 /CNW/ - XCMG Machinery (« XCMG », SHE:000425), un important fabricant chinois de matériel de construction, a lancé trois nouveaux produits de machinerie minière, dont l'excavatrice minière XE690DK, le camion à benne électrique autonome XDR80TE-AT XDE240 et le camion à benne XDE240, qui permettra de mieux soutenir les opérations minières mondiales de même que les projets de construction d'infrastructures.

L'excavatrice minière XE690DK est l'un des modèles les plus vendus de XCMG, et elle a récemment été lancée en Indonésie. Dotée d'un système d'alimentation électrique exceptionnel offrant un rendement efficace, elle offre des conceptions sûres, écologiques et économes en énergie qui peuvent répondre pleinement aux besoins de construction de diverses conditions de travail et créer une plus grande valeur pour les clients.

Lors du lancement du produit qui s'est tenu en février en Indonésie, XCMG a signé des commandes totalisant environ 100 unités de l'excavatrice minière XE690DK, et elle continue de recevoir de nouvelles commandes.

Le camion minier électrique sans pilote XDR80TE-AT, qui vient de remporter le prix iF Design 2023 des Produits de la catégorie Automobiles/Véhicules, a complètement retiré la cabine d'exploitation et prend en charge deux modes : le contrôle à distance et le contrôle entièrement autonome de l'intelligence artificielle (IA). Le camion est doté de multiples fonctions, dont des capteurs visuels et acoustiques, un lidar, un radar à ondes millimétriques ainsi que des caméras. En mode entièrement autonome, la technologie d'intelligence artificielle peut automatiquement établir la destination et planifier les itinéraires en fonction du calendrier de production du système d'exploitation minière, et ce, tout en permettant une exploitation coordonnée avec d'autres équipements, quelle que soit l'automatisation.

Entre-temps, le camion à benne minier XDE240 a terminé avec succès ses travaux d'exploitation minière avec ses capacités avancées de détection, de navigation et de positionnement. Auparavant en Chine, une flotte de camions à benne XDE240 réalisait, en groupe, des opérations d'exploitation de camions miniers entièrement sans pilote, ce qui permet de poursuivre l'analyse comparative de la feuille de route de construction minière intelligente de la Chine.

Les solutions minières sans pilote de XCMG consistent à construire des mines numériques intégrées, le centre de contrôle attribue des tâches à l'équipement, tandis que les véhicules établissent les cibles en fonction de la liste des tâches et calculent les itinéraires. Ils peuvent en outre évaluer la sécurité des itinéraires et éviter les obstacles de façon autonome.

« Les sites miniers présentent des conditions de travail très difficiles qui présentent de plus grands risques pour les personnes, l'idée de construire des « mines sans pilote » vise à s'attaquer au point sensible. En tirant parti des technologies de pointe, dont la technologie 5G et un jumeau numérique, qui sont maintenant plus développées, notre équipement de machinerie minière se rattrape rapidement pour offrir des solutions sans pilote à l'ère des technologies intelligentes », a affirmé Cui Jisheng, président adjoint de XCMG et directeur général de XCMG Mining Machinery.

En établissant des partenariats avec des concessionnaires locaux comme GMT, XCMG a construit un réseau de vente et de service en Indonésie en tant que première marque de machines de construction sur le marché local. Plus de 10 000 unités et ensembles d'équipement XCMG fonctionnent à plein régime pour les projets de mines de pointe et de construction d'infrastructures.

En tant que l'un des rares fabricants qui développent des solutions minières intégrées et de grands ensembles complets de machinerie minière pour les mines à ciel ouvert, le portefeuille complet de produits miniers de XCMG couvre maintenant tout le processus, du forage jusqu'à la logistique. Son équipement phare, dont une excavatrice de 700 tonnes, un camion à benne de 440 tonnes, une chargeuse de 35 tonnes et une niveleuse de 550 chevaux-vapeur, joue un rôle clé dans des projets d'exploitation minière et de construction notables partout dans le monde.

« Déterminée à fournir des produits « Solid to Succeed » à tous ses clients, XCMG accélère la recherche et le développement novateurs et la fabrication intelligente d'équipements et de solutions miniers afin de mieux répondre à la demande croissante du marché », a affirmé M. Cui.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site http://en.xcmg.com/en-ap/ ou les pages XCMG sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok et LinkedIn.

