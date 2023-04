KIOTI dévoile les nouveaux tracteurs des séries CK20 et DK20





Les nouveaux modèles sont équipés d'un levier de commande intégré et de feux à DEL pour une productivité accrue.

WENDELL, N.C., 21 avril 2023 /CNW/ - KIOTI Tractor, une division de Daedong-USA, Inc., annonce l'ajout des modèles des séries CK20 et DK20 à sa gamme de tracteurs. Désormais offerts chez les concessionnaires KIOTI à travers les États-Unis et le Canada, la plupart des nouveaux modèles intègrent de nouvelles caractéristiques assurant une productivité accrue, notamment des leviers de commande intégrés, des phares à DEL et des capots en acier actualisés.

Le travail des chargeuses frontales est facilité par le nouveau levier de commande intégré qui comprend également des commandes de troisième fonction standard. Le levier de commande permet à l'opérateur d'exécuter toutes les fonctions de la chargeuse frontale à l'aide d'un seul levier et, lorsqu'il est associé au système de soupape de troisième fonction et aux accessoires en option, il offre des capacités supplémentaires. Certains modèles CK20SE Cab et DK20SE sont équipés en usine de la fonction RPM (tour par minute) en option. Grâce à cette fonction, lorsqu'ils soulèvent de lourdes charges, les opérateurs peuvent augmenter temporairement les tours par minute du moteur au maximum en appuyant sur un bouton, puis revenir au régime prédéfini une fois le levage terminé, ce qui rend les tâches plus efficaces.

Parmi les autres caractéristiques, citons les nouveaux phares à DEL, qui améliorent la visibilité nocturne lors de longues journées de travail. De plus, un nouveau capot en acier accroît la durabilité de la machine, tout en améliorant l'image de marque et en lui donnant un aspect plus moderne.

« Les nouveaux modèles CK20 et DK20 s'appuient sur les caractéristiques éprouvées de nos équipements pour offrir une productivité et des performances accrues », a affirmé Joel Hicks, directeur du développement de produits de KIOTI pour les tracteurs. « Nous savons que les opérateurs effectuent des tâches difficiles qui requièrent de la puissance et de la précision. C'est pourquoi ces nouveaux engins de travail ont été conçus pour répondre à ces besoins. »

Les séries CK20 et CK20SE

D'une puissance de 25 à 40 chevaux, les tracteurs compacts à haute performance de la série CK20 offrent une puissance impressionnante et une maniabilité sans faille en un seul engin de travail fiable. La série CK20 comprend les modèles CK2620, CK2620 HST, CK3520, CK3520 HST, CK4020 et CK4020 HST. La série CK20 est dotée d'une direction assistée, de freins multidisques à bain d'huile et d'un levier de soupape avec des commandes de troisième fonction. Les acquéreurs ont la possibilité d'acheter le système de soupape de troisième fonction nécessaire pour actionner les accessoires hydrauliques montés à l'avant.

La série CK20SE comprend sept modèles puissants de 25 à 40 chevaux : CK2620SE HST Cab, CK3520SE, CK3520SE HST, CK3520SE HST Cab, CK4020SE, CK4020SE HST, CK4020HST Cab. La série édition spéciale (SE) comprend bon nombre des caractéristiques que l'on trouve sur les modèles réguliers, et est équipée de deux séries de distributeurs hydrauliques à distance, ainsi que d'une direction inclinée et de leviers de commande de soupape.

Les séries DK20 et DK20SE

D'une puissance de 40 à 55 chevaux, la gamme DK20 offre confort et durabilité pour des tâches difficiles.

La série DK20 comprend trois modèles : DK4520, DK5020 et DK5520. Chaque machine est alimentée par un moteur diesel KIOTI à trois cylindres, fiable, refroidi par liquide et économe en carburant.

Les nouveaux modèles DK20SE, d'une puissance de 40 à 58 chevaux, ont la plus grande capacité de réservoir de carburant de la canalisation, soit 48,1 litres (12,7 gallons), et ils atteignent une vitesse maximale de 29,69 km/h (18,45 mi/h). Ces modèles sont également dotés de transmissions hydrostatiques robustes qui ont fait leurs preuves, et qui fournissent à la fois de la puissance et de l'efficacité. La transmission à trois vitesses avec pédales doubles rend les tâches de manutention plus faciles, plus fluides et plus sécuritaires. Les opérateurs peuvent choisir entre les modèles DK4220SE HST, DK4220SE HST Cab, DK4720SE HST, DK4720SE HST Cab, DK5320SE HST, DK5320SE HST Cab, DK6020SE HST ou DK6020SE HST Cab.

Pour en savoir plus sur les nouveaux modèles, communiquez avec votre concessionnaire local ou visitez le site KIOTI.com.

Images disponibles ici.

À propos de KIOTI Tractor

Depuis plus de 35 ans, KIOTI Tractor fournit des tracteurs de 22 à 110 chevaux-vapeur aux marchés américain et canadien. Aujourd'hui, l'entreprise offre une gamme complète de tracteurs compacts, de véhicules utilitaires et de tondeuses avec un rayon de braquage nul, destinés à un usage résidentiel et commercial, et elle entame une expansion dans le domaine de la construction compacte. KIOTI, dont le siège social est situé à Wendell en Caroline du Nord, et qui compte d'autres centres de distribution au Texas et au Canada, s'engage à fournir de l'équipement durable, fiable et facile à utiliser. Les clients de KIOTI profitent d'un réseau de concessionnaires vaste et croissant, qui offre un service à la clientèle de la plus haute qualité partout en Amérique du Nord. Pour en savoir plus concernant KIOTI et ses produits, veuillez rendre visite à votre concessionnaire de tracteurs KIOTI autorisé ou consulter le site www.KIOTI.com.

21 avril 2023 à 09:53

