Lancement d'un vocabulaire de l'économie circulaire par l'Office québécois de la langue française

MONTRÉAL, le 21 avril 2023 /CNW/ - À la veille du Jour de la Terre, l'Office québécois de la langue française lance un vocabulaire de l'économie circulaire, qui présente la terminologie française propre à ce domaine ainsi que les définitions relatives à plus de 120 concepts qui lui sont associés.

L'économie circulaire met de l'avant des moyens concrets pour éviter le gaspillage. Elle implique de repenser les modes de production et de consommation afin d'optimiser l'utilisation des ressources. Le nouvel outil proposé par l'Office, intitulé Entrer dans la ronde : vocabulaire de l'économie circulaire, permet de mieux comprendre des notions telles que l'effet rebond, la consommation collaborative et la symbiose industrielle. On y apprend également ce que signifient des termes comme découplage, nutriment technique et bouclage des flux.

Ce vocabulaire a été produit en collaboration avec des spécialistes de RECYC-QUÉBEC, du Réseau de recherche en économie circulaire du Québec, de la Chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal, de Éco Entreprises Québec ainsi que du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

En proposant un vocabulaire qui présente des termes français dans un domaine en émergence comme celui de l'économie circulaire, l'Office souhaite accroître leur utilisation et répondre aux besoins les plus actuels en matière de terminologie. De cette façon, il contribue à la valorisation du français en tant que langue de communication dans ce domaine.

Les termes de ce vocabulaire sont intégrés dans la Vitrine linguistique, une nouvelle plateforme qui donne accès aux ressources et aux services linguistiques de l'Office. Elle permet notamment la recherche simultanée dans le Grand dictionnaire terminologique et la Banque de dépannage linguistique.

