Les gouvernements font équipe pour investir dans un nouveau centre multifonctionnel à Miramichi





MIRAMICHI, NB, le 21 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Réjean Savoie, ministre responsable de la Société de développement régional, et Adam Lordon, maire de la Ville de Miramichi, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 67 millions $ pour soutenir la construction d'un nouveau centre multifonctionnel à Miramichi.

Le nouveau complexe remplacera six installations récréatives vieillissantes et en détérioration situées au sein de la communauté. Le multiplexe comprendra une piscine de 25 mètres à six couloirs, une piscine récréative distincte, un aréna de 1800 places, une piste de marche intérieure, un gymnase, et un espace communautaire multifonctionnel, y compris une cuisine.

Grâce à ce projet, on pourra offrir aux membres de la collectivité un meilleur accès à des installations communautaires destinées aux personnes de tous âges et de toutes capacités, ce qui permettra de mieux répondre aux besoins communs à long terme de la collectivité.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« En renforçant les liens qui unissent une communauté, nous renforçons son bien-être collectif. C'est exactement ce que ce nouveau centre va faire en offrant aux gens de tous âges de Miramichi un endroit ou se rassembler, pratiquer leur sport préféré et socialiser. En travaillant avec nos partenaires, on va continuer de livrer des projets d'infrastructure communautaire qui améliorent le quotidien des Néo-Brunswickois et des Canadiens d'un bout à l'autre du pays. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« C'est un grand jour pour la Ville de Miramichi et toute la région. La croissance de notre province s'accompagne d'une demande d'amélioration des infrastructures récréatives, et la Ville de Miramichi a fait de ce projet une priorité de croissance. La province est heureuse d'être l'un des principaux partenaires financiers du nouveau multiplex de bien-être. Il favorisera un mode de vie actif et sain pour les résidents, tout en générant une activité économique supplémentaire pour la région. »

L'honorable Réjean Savoie, ministre responsable de la Société de développement régional

« Après plus de 10 ans de travail, Miramichi peut enfin aller de l'avant avec la construction d'une nouvelle installation récréative centralisée qui permettra à notre collectivité et à la prochaine génération de Miramichois et de Miramichoises d'avoir accès à des activités récréatives de qualité ici même, chez eux. Il s'agit d'un moment important dans la construction de notre avenir et nous remercions les gouvernements fédéral et provincial de leur contribution. »

Adam Lordon, maire de la Ville de Miramichi

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 18 millions $ dans ce projet, le gouvernement du Nouveau-Brunswick investit 12 millions $ et la Ville de Miramichi fournit plus de 37 millions $.

investit 18 millions $ dans ce projet, le gouvernement du Nouveau-Brunswick investit 12 millions $ et la fournit plus de 37 millions $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient des projets qui visent à améliorer l'accès à des sources d'énergie plus efficaces et plus fiables, les infrastructures communautaires et la connectivité Internet pour les collectivités rurales et nordiques.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 49 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés au Nouveau-Brunswick dans le cadre du volet Infrastructures rurales et nordiques, pour une contribution fédérale totalisant plus de 167 millions $ et une contribution provinciale totalisant près de 75 millions $.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards $ sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards $ sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement du Canada effectue au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Volet Infrastructures rurales et nordiques

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/rnc-crn-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Nouveau-Brunswick

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nb-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

21 avril 2023 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :