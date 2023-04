INNERGEX RÉALISE LA CLÔTURE DU FINANCEMENT DE SON PROJET DE STOCKAGE D'ÉNERGIE PAR BATTERIES SAN ANDRÉS AU CHILI





Un crédit-relais sans recours de 66,7 M$ CA a été conclu pour le deuxième projet de stockage d'énergie d'Innergex en cours de construction au Chili

Dès sa mise en service, l'installation bénéficiera de paiements de capacité afin d'assurer des revenus stables et prévisibles auxquels s'ajouteront les revenus issus du marché au comptant

LONGUEUIL, QC, le 21 avril 2023 /CNW/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX : INE) (« Innergex » ou la « Société ») est fière d'annoncer la conclusion d'un financement de construction sans recours de 49,5 M$ US (66,7 M$ CA) avec la SMBC pour le projet de stockage d'énergie par batteries San Andrés, avec une capacité de stockage de 35 MW/175 MWh (5 heures) situé sur le site du parc solaire existant San Andrés d'Innergex, dans le désert d'Atacama, au nord du Chili.

Le projet de batteries San Andrés est le deuxième projet à grande échelle d'Innergex en cours de construction au Chili, en plus du projet par batteries Salvador de 50 MW/250 MWh (5 heures). La mise en service des deux projets est prévue pour 2023.

« Avec l'avancement de la construction des projets de batteries San Andrés et Salvador, nous prévoyons ajouter un total de 425 MWh de stockage à nos actifs au Chili d'ici la fin de l'année », a déclaré Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex. « Nous sommes très fiers de la croissance de notre portefeuille de stockage, car nous croyons que le stockage d'énergie est un complément essentiel à l'énergie renouvelable. Ces projets permettront à Innergex de tirer profit de la production excédentaire et d'optimiser les revenus en fonction de la dynamique du marché et de la demande au Chili. Innergex travaille au développement d'installations de stockage sur ses différents marchés, soit en complément d'actifs existants pour accroître leur flexibilité et leur fiabilité, soit en tant qu'installations autonomes pour assurer la résilience du réseau. »

Le projet de batteries San Andrés sera doté de la solution de stockage Emerald de Mitsubishi Power et sera situé sur le site du parc solaire San Andrés de 50,6 MW. Il redistribuera l'énergie renouvelable produite par le parc solaire et stockée pendant la journée en soirée afin de bénéficier des prix de pointe et d'éviter la congestion de réseau pendant la journée. Les travaux sur le site ont commencé en février 2023 et progressent bien, les permis nécessaires étant en place.

Le coût total de la construction du projet de batteries San Andrés est estimé à 61,9 M$ US (83,4 M$ CA) et sera principalement financé par un crédit-relais sans recours de 49,5 M$ US (66,7 M$ CA) d'une durée de deux ans. Le crédit-relais pour la construction devrait être remboursé avec le produit d'un futur financement à long terme sans recours, une fois l'installation mise en service. Les 12,4 M$ US (16,7 M$ CA) restants seront financés par les facilités de crédit rotatives d'Innergex.

Le projet bénéficiera de paiements de capacité, qui représentent une part importante des revenus totaux des systèmes de stockage d'énergie par batteries. Le Chili a récemment approuvé une nouvelle législation sur le stockage de l'énergie et l'électromobilité qui favorise et reconnaît la contribution précieuse des projets de stockage d'énergie à la fiabilité du réseau.

Outre les revenus stables et prévisibles générés par les paiements de capacité, le projet acheminera et vendra l'énergie renouvelable stockée sur le marché au comptant lorsque la demande est plus forte, ce qui permettra à l'installation de soutenir le réseau lors des périodes de pointe de la demande d'énergie et d'optimiser le rendement du projet.

L'installation de stockage par batteries San Andrés devrait générer des produits annuels d'environ 8,0 M$ US (10,8 M$ CA) au cours de sa première année complète d'exploitation, tandis que les charges d'exploitation, frais généraux et frais d'administration devraient atteindre 0,4 M$ US (0,5 M$ CA) au cours de la même période.

À propos d'Innergex énergie renouvelable Inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 87 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 3 694 MW (puissance installée brute de 4 244 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 159 MWh, dont 40 centrales hydroélectriques, 35 parcs éoliens, 11 parcs solaires et 1 installation de stockage par batteries. Elle détient également une participation dans 11 projets en développement d'une puissance installée nette totale de 696 MW (puissance installée brute de 733 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 605 MWh, dont 5 installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance brute totale de 8 701 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable.

Mise en garde concernant l'information prospective

En vue d'informer les lecteurs sur les perspectives d'avenir de la Société, le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières (l'« information prospective »), notamment des énoncés relatifs à la production d'énergie de la Société, à la réussite de la construction et du financement du projet de batteries San Andrés, aux sources et conséquences du financement, à la réalisation du financement d'un projet au moyen d'un emprunt sans recours (notamment l'échéancier et la somme qui s'y rapportent), à sa stratégie commerciale, de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Celle-ci se reconnaît généralement à l'emploi de termes tels que « environ », « approximativement », « peut », « fera », « pourrait », « croit », « prévoit », « a l'intention de », « devrait », « planifie », « potentiel », « projeter », « anticipe », « estime », « prévisions » ou d'autres termes semblables indiquant que certains événements pourraient se produire ou pas. Cette information prospective exprime les prévisions et attentes de la Société à l'égard d'événements ou de résultats futurs, en date du présent communiqué de presse.

L'information prospective comprend l'information prospective financière ou les perspectives financières, au sens des lois sur les valeurs mobilières, notamment les renseignements concernant la production prévue, les produits prévus, l'estimation des coûts et du calendrier des projets, y compris le début de la mise en service commerciale du projet de batteries San Andrés, de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Ces renseignements visent à informer les lecteurs de l'impact financier potentiel des résultats escomptés, de l'éventuelle mise en service des projets de batteries San Andrés et Salvador et de l'incidence financière potentielle du projet de batteries San Andrés. Cette information peut ne pas être appropriée à d'autres fins.

L'information prospective est fondée sur certaines hypothèses principales formulées par la Société, à propos notamment, sans s'y limiter, des régimes hydrologiques, éoliens et solaires, de la performance de ses installations en exploitation, des acquisitions et des projets mis en service, du rendement des projets, de la disponibilité de ressources en capital et de l'exécution par les tiers de leurs obligations contractuelles en temps opportun, de la conjoncture favorable du marché pour l'émission d'actions afin de soutenir le financement de la croissance, de la conjoncture économique favorable, des conditions favorables du marché des capitaux, de la réussite de la Société à développer et à construire de nouvelles installations, du renouvellement réussi des CAÉ, des ressources humaines suffisantes pour fournir les services et exécuter le plan d'investissement, de l'absence d'événements importants survenant hors du cours normal des activités, comme une catastrophe naturelle, une pandémie ou un autre désastre, de l'entretien continu de l'infrastructure des technologies de l'information et de l'absence de violations importantes liées à la cybersécurité. Veuillez vous reporter à la section 5 « Perspectives | Plan stratégique 2020-2025 » du rapport annuel 2022 l pour obtenir de plus amples renseignements sur les hypothèses utilisées à l'égard des cibles de croissance pour 2025.

Pour de plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats et le rendement réels de la Société diffèrent considérablement des résultats et du rendement exprimés, présentés ou sous-entendus dans l'information prospective, ou sur les principales hypothèses dont découlent ces informations, veuillez vous reporter à la rubrique « Information prospective » du rapport de gestion pour les périodes de trois mois et de douze mois closes le 31 décembre 2022.

