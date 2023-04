INVITATION AUX MÉDIAS : Mise à jour de la progression du partenariat entre le gouvernement du Québec, le Fonds de solidarité FTQ et le Mouvement Desjardins pour la création de 2 000 logements sociaux et abordables





QUÉBEC, le 21 avril 2023 /CNW/ - La Société d'habitation du Québec, le Fonds de solidarité FTQ, le Mouvement Desjardins et la Ville de Longueuil invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse faisant état des progrès significatifs enregistrés dans le cadre de leur partenariat visant la création de 2 000 logements sociaux et abordables annoncé en juin 2022. L'activité aura lieu en présence de Mme France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation, de Mme Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ, de M. Guy Cormier, président du Mouvement Desjardins, et de Mme Catherine Fournier, mairesse de Longueuil.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 24 avril à 9 h.

DATE : Lundi 24 avril 2023





















































HEURE : 10 h





















































ENDROIT : Longueuil



























L'adresse vous sera confirmée lors de votre inscription.

























































Avis COVID-19 :



























Le port du masque est à la discrétion des participantes et

participants. Il est notamment recommandé pour les personnes

âgées, les personnes immunodéprimées et celles qui ont des

maladies chroniques. Les personnes symptomatiques ou ayant

eu un contact avec un cas confirmé de COVID-19 et qui

souhaiteraient participer à cette activité doivent s'assurer de

respecter les consignes en vigueur.

En cas de doute, consultez l'outil d'autoévaluation COVID-19

pour connaître les mesures à prendre en fonction de la

situation.





