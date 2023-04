KitKat a demandé à ses fans de prendre une pause de ses barres emblématiques pour essayer les nouveaux KitKat Pops





Ce nouveau produit de KitKat encourage les gens à faire de longues pauses de la façon qui leur plaît

TORONTO, le 21 avril 2023 /CNW/ - « Faire une pause » est depuis longtemps associé à la fameuse barre KitKat. Mais la semaine dernière, KitKat Canada a pris ses fans par surprise en leur demandant de faire une pause de ses propres barres.

Après avoir remarqué un énorme panneau réclame à Yonge-Dundas Square, à Toronto, ainsi que plusieurs publications mystérieuses de la marque et de créateur.trice.s sur les réseaux sociaux, les fans de KitKat étaient impatients d'obtenir des réponses à leurs questionnements. Plusieurs en ont profité pour partager leurs commentaires sur TikTok et Instagram : « Me l'interdire me donne encore plus envie! », « Bon, maintenant j'ai envie d'une KitKat », et même « Est-ce que je suis en train de me faire laisser tomber par KitKat? »

Après plusieurs hypothèses à savoir pourquoi KitKat Canada demanderait aux gens de faire une pause de KitKat, plutôt que de faire une pause KitKat comme à l'habitude, la marque a révélé que la pause de ses propres barres avait pour but d'inaugurer le lancement de son tout nouveau produit : les KitKat Pops.

Les KitKat Pops, offerts dans les saveurs classiques de chocolat au lait et de noisettes, sont la plus récente innovation de la marque. Ce nouveau format de produit est également offert en version Coffee Crisp.

« Nous souhaitions lancer ce nouveau produit de façon audacieuse, en sachant que la seule raison pour laquelle nos fans feraient une pause des barres KitKat serait pour essayer quelque chose de nouveau et d'excitant venant de KitKat », dit Riona Coller, responsable marketing pour les produits de confiserie de tous les jours chez Nestlé Canada.

Les KitKat Pops offrent la même sensation croustillante et satisfaisante qui caractérise la barre KitKat classique bien-aimée. Les KitKat Pops ont été créés pour encourager les gens à faire de plus longues pauses. Ces délicieuses petites bouchées sont légères, ce qui permet à tout le monde de faire des pauses plus longues qu'avec les barres KitKat.

« Alors que notre nouvelle génération d'amateurs de KitKat évolue, la définition de "faire une pause" évolue elle aussi », dit Coller. « Ce n'est peut-être plus aussi simple que de faire une pause de cinq minutes de sa routine habituelle. Une pause, ça peut être s'asseoir devant la télévision, sortir faire une marche ou même naviguer sur les réseaux sociaux. Peu importe votre façon de faire une pause, les KitKat Pops sont la collation parfaite pour vous aider à faire de plus longues pauses. »

Les KitKat Pops sont offerts dès maintenant en sacs de 170 g, parfaits pour grignoter à la maison, et en boîtes de 70 g pour grignoter sur le pouce! Retrouvez les KitKat Pops dans une allée de chocolats près de chez vous.

Essayez les KitKat Pops pour profiter d'une plus longue pause qu'à l'habitude.

À propos de Nestlé?Canada?

Nestlé est la plus grande entreprise de produits alimentaires et de boissons au monde et elle est présente dans 189?pays. Nestlé au Canada fabrique ou distribue localement des produits dont les marques sont les plus reconnues et les plus appréciées dans le monde entier, notamment NESQUIK, HÄAGEN-DAZS, KITKAT, NESCAFÉ et NESTLÉ DRUMSTICK. Ses 3?700?employés répartis à travers le Canada s'engagent à ce que Nestlé ait pour objectif d'améliorer la qualité de vie de tous et de contribuer à un avenir en meilleure santé.

SOURCE Nestle Canada Inc.

21 avril 2023 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :