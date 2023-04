/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LES GOUVERNEMENTS DU CANADA, DU QUÉBEC, ET LA VILLE DE JOLIETTE FERONT UNE ANNONCE EN MATIÈRE DE LOGEMENT À JOLIETTE/





JOLIETTE, QC, le 20 avril 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec ainsi que la ville de Joliette feront une annonce en matière de logement à Joliette.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, au nom de l'Honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement, de la Diversité et de l'Inclusion, à Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, à Pierre-Luc Bellerose, maire de la ville de Joliette, et à Hectorine Boudreau, présidente du CA de PAX Habitat, pour l'annonce.

Date : Le 21 avril 2023



Heure : 9h30 HE



Emplacement : Salle Communautaire, 500 Rue

Saint-Charles-Borromée N,

Joliette, QC J6E 4R7

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

21 avril 2023 à 07:00

