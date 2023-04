Une crise de santé publique est à nos portes - avec l'abolition des saveurs dans le vapotage





MONTREAL, le 21 avril 2023 /CNW/ - L'annonce du ministre de la Santé, Christian Dubé, d'abolir les saveurs dans le vapotage a créé une véritable commotion auprès des vapoteurs du Québec. La Coalition des droits des vapoteurs du Québec (CDVQ) condamne vivement l'abolition des saveurs qui sont fondamentales dans le processus de cessation tabagique pour les fumeurs. La CDVQ craint maintenant que les nombreux vapoteurs qui ont besoin de leur outil de cessation tabagique se tournent vers le marché noir pour se procurer leurs produits où l'absence de contrôle de qualité est très inquiétante. Cette situation pourrait conduire à une véritable crise de santé publique.

« Je suis très préoccupée par l'abolition des saveurs. Les vapoteurs adultes que je représente, très majoritairement des ex-fumeurs, ont besoin des saveurs et ne vapoteront pas une saveur de tabac. Retrouver le goût de la cigarette est la dernière chose qu'ils veulent. Ils vont, soit recommencer à fumer ou alors, acheter leurs produits auprès du crime organisé. Pensez-vous vraiment que les Hells Angels ou les cabanes dans les réserves autochtones vont demander les cartes aux jeunes ou faire des contrôles de qualité ? Ce n'est qu'une question de temps avant de voir un empoisonnement causé par des produits frelatés achetés sur le marché noir. Et là, les problèmes de santé publique vont commencer. » a commenté Valerie Gallant, porte-parole de la CDVQ.

1 million de kits de vapotage distribués gratuitement en Angleterre1

Alors que l'Angleterre a annoncé la semaine dernière qu'elle distribuerait gratuitement 1 million de kits de démarrage de vapotage dans sa lutte au tabac avec comme objectif de réduire le taux de tabagisme à 5 % d'ici 2030, la CDVQ reproche au gouvernement d'avoir cédé au lobby de groupes anti-vapotage, payé par le gouvernement, qui se base uniquement sur des dogmes et de l'émotion et ne se préoccupent pas de santé publique. « Cette décision n'a aucun fondement scientifique. Les études sont là pour le prouver. Le vapotage est un outil reconnu et efficace pour arrêter de fumer. Le gouvernement devrait prendre exemple sur l'Angleterre, Santé Canada et les autres pays qui veulent vraiment s'attaquer au tabagisme. Mais pour le gouvernement de la CAQ, dans leur arrogance, parce que l'idée ne vient pas de lui, il préfère faire de la politique et abandonner le million de fumeurs québécois qui pourraient trouver dans le vapotage, un outil de cessation tabagique efficace » de renchérir Valerie Gallant.

La CDVQ adhère parfaitement au fait que les jeunes ne devraient pas fumer, ni vapoter. Mais cette prohibition des saveurs ne règlera en rien le problème du vapotage chez les jeunes. Plus du 75 % des jeunes qui vapotent se procurent leurs produits via des adultes. Au lieu de punir les adultes, le gouvernement devrait appliquer les lois existantes. « Si le gouvernement est sérieux dans sa volonté d'atteindre l'objectif fixé dans sa Politique gouvernementale de prévention en santé visant à réduire la prévalence du tabagisme à 10 % d'ici 2025, il ne doit pas abolir toutes les saveurs dans le vapotage. Des solutions de compromis existent et nous aimerions en discuter » de conclure Mme Gallant.

___________________________ 1 https://www.dailymail.co.uk/health/article-11958521/Government-offer-million-vape-starter-kits-bid-make-Britain-smoke-free.html

21 avril 2023 à 07:00

