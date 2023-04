/R E P R I S E -- Les cols blancs de Blainville votent aussi pour la grève/





BLAINVILLE, QC, le 20 avril 2023 /CNW/ - Après les cols bleus, c'est au tour des cols blancs de la Ville de Blainville de voter à 99 % pour des moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. Le Syndicat des cols blancs (SCFP 2229) représente près de 200 salarié(e)s, incluant les temporaires.

« La dernière fois que nous avons négocié, cela a pris quatre ans avant de conclure une entente. Nous ne voulons pas revivre le même scénario et nous mettons donc de la pression afin de faire avancer les pourparlers », explique le président du SCFP 2229, Jean-François Millar.

Les cols blancs de la Ville de Blainville sont sans contrat de travail depuis décembre 2021. Les négociations progressent trop lentement, surtout dans un contexte où ces travailleuses et travailleurs n'ont bénéficié d'aucune augmentation salariale au cours de cette période d'inflation historique.

« Les syndiqué(e)s sont impatient(e)s. Nous aimons notre ville et voulons continuer à contribuer à son développement, mais nos vis-à-vis à la table de négociation doivent aussi reconnaître notre importance et mettre l'épaule à la roue pour arriver à une entente satisfaisante », de conclure le président du syndicat.

Les deux parties ont fait une demande au ministère du Travail afin qu'il nomme une personne médiatrice dans les plus brefs délais.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 37 720 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

