RBC et Conquest Planning offrent aux clients et aux conseillers en services financiers une plateforme de planification financière de prochaine génération





Offre des conseils personnalisés pour aider le client à atteindre ses objectifs financiers

Aide à créer un plan financier qui reflétera en temps réel l'impact de tout changement sur la

situation financière du client

Sert de complément à la plateforme unique de conseil numérique MonConseiller* de RBC

TORONTO, le 21 avril 2023 /CNW/ - RBC a conclu un partenariat stratégique avec Conquest Planning Inc. (« Conquest »), une plateforme technologique qui révolutionne la planification financière en offrant des conseils personnalisés et opportuns et des services de planification financière aux Canadiens au moyen de capacités numériques rehaussées.

« La plateforme Conquest nous aidera à offrir à nos clients une expérience de calibre mondial. » Michael Walker , RBC

Investissant de façon continue dans les capacités numériques de nouvelle génération qui promettent de parfaire l'expérience client, RBC a adopté la solution intuitive et collaborative développée par Conquest. La plateforme Conquest fait appel au pouvoir de l'intelligence artificielle pour cerner des stratégies financières efficaces pour les clients.

Avantage important pour les clients de RBC : le logiciel de Conquest offre également un portail qui, à l'avenir, leur permettra d'accéder à un plan financier personnalisé et dynamique, accessible en permanence, qui reflétera en temps réel l'impact de tout changement sur leur situation financière. RBC utilisera cette solution en complément de sa plateforme unique de conseil numérique, MonConseiller.

« Nous sommes ravis de mettre à la disposition de nos clients et planificateurs financiers cet outil de nouvelle génération, dit Michael Walker, vice-président et chef, Distribution de fonds communs de placement et RBC Planification financière. Combinée avec MonConseiller, la plateforme Conquest nous aidera à offrir à nos clients une expérience de conseil et de planification numérique de calibre mondial axée sur l'atteinte de leurs objectifs financiers, peu importe la complexité de leurs besoins individuels et familiaux. »

Pour Mark Evans, chef de la direction de Conquest, ce partenariat stratégique témoigne de l'innovation au sein du secteur des services financiers, dans lequel RBC joue un rôle de leader. « Nous sommes en phase avec l'approche de RBC définie par sa raison d'être, guidée par des principes et vouée à l'excellence en matière de rendement et de création de valeur pour ses clients. L'intégration de notre moteur dans son écosystème numérique alimentera l'avenir du conseil financier. Nous sommes extrêmement fiers de cette nouvelle collaboration. »

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 97 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

À propos de Conquest Planning

Conquest Planning est la plus importante société de génie logiciel en planification financière au Canada dont la prestation de conseils financiers est guidée par une raison d'être bien définie. L'approche de l'entreprise repose sur la conviction que chaque personne mérite d'avoir accès à des conseils financiers de qualité. Les utilisateurs de Conquest Planning bénéficient d'un produit intuitif, d'un processus d'intégration simple et du pouvoir de l'intelligence artificielle axée sur les données pour accélérer la livraison de plans financiers hyperpersonnalisés et visuellement impeccables. Conquest Planning a été fondée en 2018 par une équipe de professionnels chevronnés de la technologie financière dont les antécédents de réussite s'étendent sur plus de 30 ans dans l'industrie des logiciels de planification financière. Pour de plus amples renseignements, suivez Conquest sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

* Dénis de responsabilité :

MonConseiller est une plateforme en ligne de RBC où vous pouvez consulter vos renseignements financiers, y compris des représentations visuelles (tableaux et graphiques) de votre degré de préparation à la retraite, de votre valeur nette, de vos liquidités et de votre progression vers l'atteinte de vos objectifs financiers. L'outil permet aussi de voir dans quelle mesure différentes approches peuvent influer sur votre épargne et l'atteinte de vos objectifs. La plateforme MonConseiller vous permet également de fixer un rendez-vous avec un conseiller RBC et d'avoir un entretien par vidéoclavardage ou par téléphone pour ouvrir de nouveaux comptes, y compris des comptes de placement, et obtenir des conseils sur l'atteinte de vos objectifs financiers.

RBC Planification financière est un nom commercial utilisé par Fonds d'investissement Royal Inc. (FIRI). Les services de planification financière et les conseils en placement sont offerts par Fonds d'investissement Royal Inc. (FIRI). Les conseils de placement offerts par FIRI peuvent être fournis par l'entremise de la plateforme MonConseiller. FIRI, RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., la Banque Royale du Canada, la Société Trust Royal du Canada et la Compagnie Trust Royal sont des entités juridiques distinctes et affiliées. FIRI est inscrit au Québec en tant que cabinet de services financiers.

