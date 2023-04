/R E P R I S E -- Avis aux médias - Front commun pour la sécurité routière autour des écoles/





QUÉBEC, le 20 avril 2023 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le responsable solidaire en matière de Transport et de Mobilité durable, Etienne Grandmont, Marwah Rizqy, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation et d'enseignement supérieur, ainsi que Méganne Perry-Mélançon, porte-parole du Parti Québécois, feront un point de presse au sujet de la sécurité routière autour des écoles.

Les députés de l'opposition seront accompagnés des parents et d'enfants mobilisés.

AIDE-MÉMOIRE

Date: 21 avril 2023

Heure: 9h30

Lieu: Foyer de l'Assemblée nationale

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

21 avril 2023 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :