Investir dans notre planète, investir dans notre avenir - BLUETTI répond activement à l'appel du Jour de la Terre 2023





TORONTO, le 21 avril 2023 /CNW/ - Notre Terre traverse une période difficile. L'adoption d'un mode de vie durable pour assurer l'avenir de notre planète est à la portée de tous. Nous devons prendre les investissements dans l'avenir de notre Terre plus au sérieux.

En tant qu'important chef de file qui se distingue par ses solutions énergétiques propres toujours plus nombreuses, BLUETTI n'a jamais cessé de préconiser un mode de vie écologique et durable, qui représente un objectif à la portée de chacun d'entre nous. BLUETTI s'engage à élaborer un écosystème d'énergie renouvelable novateur et à devenir un acteur clé à ces fins.

Des solutions écoénergétiques basées sur des batteries fiables

- Vivre en assurant la sécurité et la fiabilité dans le respect de l'environnement

La plupart des produits BLUETTI sont alimentés par des batteries au lithium-fer-phosphate , dont la durée de vie varie entre sept et quinze ans, et qui sont plus sûres et plus écologiques que les batteries à base de composés ternaires pendant leurs phases de production, d'utilisation et d'élimination.

Le générateur BLUETTI peut être alimenté en courant alternatif et en énergie solaire écologique. De la station d'énergie portable EB3A à la batterie de secours domestique AC500, BLUETTI offre plusieurs solutions énergétiques durables pour répondre aux besoins.

Préparez-vous à adopter un mode de vie durable

-BLUETTI est la clé d'une vie sans tracas

Que nous soyons adeptes de tir en plein air, de camping ou d'autres activités, les générateurs électriques portables EB3A, EB55 ou EB70 de BLUETTI alimentent nos appareils tels que les appareils photo, les drones, les téléphones, les ordinateurs portables ou les dispositifs GPS. BLUETTI fournit également des générateurs solaires AC200P et AC200MAX qui sont la capacité d'alimenter des réfrigérateurs, des fours à micro-ondes et d'autres appareils électriques, ainsi que de stocker de l'énergie solaire et de l'électricité pour rendre notre vie en VR plus facile.

Obtenir le soutien des acheteurs des produits Bluetti

-Le concept d'adoption d'un mode de vie durable mis en valeur par BLUETTI est appuyé par ses amis.

Dans le documentaire réalisé par BLUETTI, son ami australien Tom Phase vit dans une ferme située hors réseau, qui est principalement alimentée par l'énergie solaire et des générateurs. Il a acheté successivement des modèles de générateurs d'alimentation électrique AC300 et AC500 pour construire sa ferme.

BLUETTI s'efforcera toujours de fournir une énergie propre et indépendante à tous les êtres humains, de permettre à chaque famille de vivre de façon durable grâce au stockage de l'énergie et de créer un monde meilleur par l'entremise de l'amour et de l'innovation.

À propos de BLUETTI

Depuis le tout début, BLUETTI s'efforce de rester fidèle à un avenir durable en proposant des solutions de stockage d'énergie verte pour une utilisation intérieure et extérieure, tout en offrant une expérience écologique exceptionnelle pour tous. BLUETTI est présente dans plus de 70 pays et jouit de la confiance de millions de clients partout au monde. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.bluettipower.ca/ .

21 avril 2023 à 04:48

