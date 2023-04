Les modules TOPCon de 355 MW d'Astronergy offriront de l'énergie verte en Australie





HANGZHOU, Chine, 21 avril 2023 /PRNewswire/ -- ASTRO N, la série de modules TOPCon de type N d'Astronergy, a récemment connu de grandes avancées dans la ferme solaire de Walla Walla en Australie, posant ainsi un jalon pour marquer l'accélération des modules PV TOPCon d'Astronergy dans la création d'un monde à carbone zéro.

Équipé de modules ASTRO N de 355 MWdc, le parc solaire situé dans la région de Riverina en Nouvelle-Galles du Sud devrait produire 700 000 MWh d'électricité par an, ce qui profitera à au moins 90 000 ménages locaux et réduira les émissions de dioxyde de carbone de 520 000 tonnes par an.

Walla Walla est le fruit d'une collaboration entre le groupe Gransolar, qui formera une coentreprise avec Astronergy, et le développeur de solutions d'énergie renouvelable Fotowatio Renewable Ventures Australia (FRV Australia), co-détenu par Abdul Latif Jameel Energy et le fonds canadien OMERS. GRS est le principal entrepreneur EPC en Australie.

Selon les participants au projet, les modules qui seront installés dans la ferme solaire sont des modules photovoltaïques bifaciaux ASTRO N5 à double vitrage de 182 mm, qui présentent les avantages suivants : puissance élevée (jusqu'à 625 W), rendement élevé (jusqu'à 22,4 %) et haute performance avec une dégradation de seulement 1 % la première année.

De plus, l'assurance de la garantie de performance de 30 ans par la société Ariel Re, de renommée mondiale, pour tous ces modules photovoltaïques, a parfaitement répondu aux besoins du projet en matière de production d'électricité pendant au moins 30 ans.

Avec des enchantements de plus de 700 000 modules ASTRO N5 à double vitrage bifacial pour une production d'énergie propre de longue durée après la mise en service en 2024, le projet équipé d'ASTRO N stimulera également l'économie locale en créant jusqu'à 250 emplois dans le secteur de la construction.

ASTRO N accélère le rythme de son voyage pour promouvoir un mode de vie durable et sans émission de carbone. Pour un monde plus vert, Astronergy reste toujours positif et va de l'avant. En mai, l'Astronergy World Tour 2023 organisera sa première Solar Party en Australie et invite toutes les personnes intéressées à s'inscrire et à y participer (https://alt.jotfor.ms/231002710462136).

