Aleph Farms lance sa nouvelle marque de produits, Aleph Cuts





Aleph Farms, la société de technologie alimentaire spécialisée dans le développement de nouvelles méthodes afin de cultiver des produits animaux de qualité, annonce aujourd'hui sa première marque de produits, Aleph Cuts. Sous le label Aleph Cuts, la société proposera son premier produit, le Petit Steak, le premier steak cultivé au monde, dont la commercialisation est prévue à Singapour et en Israël dans le courant de l'année, sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires. Conçue en partenariat avec BOND, une agence spécialisée dans la conception de marques et d'expériences, la nouvelle marque permettra de mettre en valeur les produits d'Aleph Farms, créant ainsi une dynamique favorable à la commercialisation et à l'engagement des clients et des consommateurs finaux.

"Le lancement d'Aleph Cuts nous permet de faire découvrir notre produit dans une perspective épicurienne, pour que chacun prenne conscience de notre "nouvelle vision inédite du steak". Il nous permet de partager ce que ce choix signifie d'une manière engageante et authentique", a déclaré Nicky Quinn, vice-présidente du marketing d'Aleph Farms. "Les marques emblématiques ne naissent pas du jour au lendemain, ni sous l'impulsion d'une seule personne ou d'une seule équipe. Nous sommes impatients de partager la création de notre marque avec nos consommateurs, au fil du temps, et de répondre ainsi au mieux à leurs besoins en constante évolution."

Les identités visuelles d'Aleph Farms et d'Aleph Cuts s'inscrivent dans un ensemble cohérent visant à soutenir la croissance du portefeuille de produits d'Aleph Farms. Les marques partagent l'élément visuel de la marque Aleph, son icône et sa palette de couleurs. Elles évoquent cependant des aspects différents de la philosophie d'Aleph : Aleph Farms se veut plus pragmatique, axée sur la technologie et l'innovation, tandis qu'Aleph Cuts privilégie l'aspect émotionnel, la sensibilisation au produit et la célébration de la culture à travers le prisme de l'alimentation. Les deux marques partagent ainsi une nouvelle icône inspirée de l'ancien symbole à l'effigie de la tête de boeuf de l'entreprise, reflétée dans la lettre A d'Aleph mais inversée, créant un effet miroir invitant le spectateur à regarder des choses familières sous un nouvel angle.

"Nous voulions créer une marque à l'image de l'équipe innovante d'Aleph Farms que nous avons appris à connaître. Un concept ouvert à tous pour penser différemment ce que nous mangeons et la manière dont nous le faisons. Notre inspiration est universelle : les aliments que nous consommons quotidiennement, les processus visionnaires et la passion d'Aleph Farms", explique Lindsay Gravette, directrice de la création et partenaire de BOND, qui a piloté le projet. "Deux nouvelles marques ont vu le jour, alliant l'utile à l'exceptionnel, pour faire découvrir la viande cultivée et l'agriculture cellulaire au monde entier."

Aleph Farms travaille étroitement avec les autorités réglementaires du monde entier en vue du lancement commercial de son premier produit sous la marque Aleph Cuts, le Petit Steak cultivé à partir de cellules non modifiées d'une vache Angus de première qualité. A l'instar de tous ses produits, il n'y a pas d'abattage lors de la production : à partir d'un seul oeuf fécondé, Aleph Farms peut produire des milliers de tonnes de viande cultivée, participant ainsi à une transition juste et inclusive vers des systèmes alimentaires durables et sûrs. L'entreprise applique également une approche "Animal Entier" grâce à laquelle elle compte produire différents morceaux de steak ainsi que d'autres produits à base de cellules animales, tels que le collagène cultivé, au moyen de nouvelles capacités brevetées.

À propos d'Aleph Farms

Aleph Farms est une entreprise israélienne de technologie alimentaire axée sur la conception de nouvelles méthodes de culture de produits animaux de qualité qui améliorent la durabilité, la sécurité alimentaire et le bien-être des animaux dans nos systèmes alimentaires. Fondée en 2017, la société a exploité la technologie de l'agriculture cellulaire pour dévoiler le premier steak à coupe fine cultivé au monde en 2018, le premier steak de faux-filet cultivé au monde en 2021, et le collagène cultivé en 2022. Sous sa marque Aleph Cuts, l'entreprise commercialisera son premier produit, le Petit Steak, cultivé à partir des cellules non modifiées d'une vache Angus de première qualité. Le Forum économique mondial et les Nations unies ont salué la contribution de l'entreprise en matière de lutte contre le changement climatique, notamment l'engagement au « zéro émissions nettes » pris en 2020.

Pour en savoir plus, suivez Aleph Cuts sur Instagram et Facebook, Aleph Farms sur Twitter et Linkedin, ou rendez-vous sur www.aleph-farms.com. Consultez notre dossier de presse ici.

À propos de BOND

BOND est une agence internationale spécialisée dans la conception de marques et d'expériences.

Notre promesse est simple : nous concevons pour vous la marque parfaite. Pour que vous puissiez construire votre avenir avec elle.

Nous tenons cette promesse en créant des marques à la fois simples, fortes, faciles à utiliser et incontournables. Guidés en permanence par notre conviction fondatrice que seule la qualité résiste à l'épreuve du temps.

Notre équipe de 60 collaborateurs, de plus de 20 nationalités différentes, travaille en parfaite harmonie dans nos studios de San Francisco, Helsinki, Londres, Dubaï et Tallinn, pour des clients tels que British Airways, Accor, Microsoft et S Group.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.bond-agency.com.

