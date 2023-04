Les écouteurs 1MORE ComfoBuds Mini remportent l'iF Design Award 2023





SHENZHEN, Chine, 21 avril 2023 /PRNewswire/ -- 1MORE, une entreprise audio grand public de renom, a annoncé que ses écouteurs 1MORE ComfoBuds Mini avaient remporté l'iF Design Award 2023. L'iF Design Award, un prix annuel existant depuis plusieurs décennies, est décerné par le Hannover Industrial Design Forum, la plus ancienne agence de design industriel en Allemagne.

Au total, 11 000 candidatures en provenance de 56 pays ont été reçues par l'iF Design Forum cette année. Le prix reconnaît l'engagement de 1MORE à offrir aux consommateurs des solutions audio haut de gamme avec un son de qualité studio, un design délicat et une conception d'excellente qualité.

Les écouteurs 1MORE ComfoBuds Mini sont plus petits que les autres écouteurs anti-bruit et pèsent seulement 3,7 g par écouteur, ce qui les rend plus légers qu'un morceau de papier A4. Pour offrir une expérience d'utilisation plus appropriée et plus confortable, un grand nombre d'analyses de données et de tests ont été intégrés dans leur conception, tels que la modélisation optique de précision Real 3D et la conception ergonomique simulée avec l'IA.

Les écouteurs 1MORE ComfoBuds Mini ont remporté plusieurs prix internationaux avec le concept de design « Petit et joli ». En plus de remporter l'iF Design Award 2023, ils ont reçu l'International Design Excellence Award (IDEA) et le Visual Grand Prix (VGP) 2022 au Japon.

En avril 2023, 1MORE a remporté plus de 41 prix internationaux de design, dont quatre prix de design industriel : l'iF Design Award, le Red Dot Award, le Good Design Award et le prix IDEA.

Selon l'iF World Design Guide pour 2017-2021, 1MORE se classe au 7e rang mondial en termes de nombre de récompenses. En outre, 1MORE est la seule marque chinoise d'écouteurs qui figure dans l'iF TOP 10 Labels.

À PROPOS DE 1MORE

1MORE a été créée avec une mission profonde : les mélomanes, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, modestes ou aisés, méritent d'entendre la musique telle qu'elle est censée être entendue, comme l'artiste l'a voulu. Tout le monde mérite d'en #HearMore (#EntendrePlus).

Spécialisée dans la conception et le développement acoustiques, les logiciels intelligents et les produits audio portables, et en collaboration avec l'ingénieur du son Luca Bignardi, 4 fois primé aux Grammy et qui accorde de façon unique tous les écouteurs de 1MORE pour offrir le son précisément désiré par l'artiste, 1MORE a reçu des éloges du secteur dans le monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2056822/image_1.jpg

20 avril 2023 à 21:48

