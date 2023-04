Cameco signe une entente sur le combustible nucléaire pour soutenir les efforts de diversification de la Bulgarie





Cameco (TSX : CCO; NYSE : CCJ) a signé un contrat d'approvisionnement de 10 ans visant à fournir des volumes suffisants d'hexafluorure d'uranium naturel, ou UF 6 (composé d'uranium et de services de conversion), afin de répondre à la demande globale du réacteur Kozloduy 5 de la centrale nucléaire de Kozloduy, seule centrale nucléaire en République de Bulgarie.

« Il s'agit de la première entente de Cameco visant à fournir du combustible au secteur de l'énergie nucléaire bulgare », a déclaré Tim Gitzel, PDG de Cameco. « Nous sommes très heureux d'apporter un marché supplémentaire au portefeuille commercial mondial de Cameco et d'élargir nos contributions à des pays comme la Bulgarie qui cherchent à renforcer leur sécurité énergétique tout en affirmant leur engagement envers l'énergie nucléaire décarbonée pour atteindre leurs objectifs climatiques ».

L'entente, en vigueur jusqu'en 2033, prévoit la livraison par Cameco d'un total d'environ 2,2 millions de kilogrammes d'uranium sous forme d'UF 6 (l'équivalent d'environ 5,7 millions de livres de concentré d'uranium, ou U 3 O 8 ).

L'énergie nucléaire représente plus d'un tiers de l'approvisionnement en électricité de la Bulgarie. Kozloduy 5 est l'un des deux réacteurs en service dans le pays.

Profil

Cameco est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de combustible à l'uranium nécessaire pour alimenter en énergie un monde à l'air propre. Notre position concurrentielle repose sur notre participation majoritaire aux plus grandes réserves mondiales à haute teneur en uranium et sur nos faibles coûts d'exploitation. Les services publics du monde entier comptent sur nos produits de combustible nucléaire pour produire une énergie nucléaire sûre, fiable et décarbonée. Nos actions sont cotées aux bourses de Toronto et de New York. Notre siège social est situé à Saskatoon, dans la Saskatchewan.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

20 avril 2023 à 21:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :