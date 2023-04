Pier Augé célèbre sa marque en Chine et souligne l'importance des partenariats pour sa croissance future





SHANGHAI, 21 avril 2023 /PRNewswire/ -- La célèbre marque française de soins de la peau Pier Augé a organisé sa première cérémonie de marque en Chine. Diane de COMTE, présidente de Pier Augé, et Charles Dupont, PDG de la marque, ont fait le voyage de Paris à Changsha pour présenter les 62 ans d'histoire de Pier Augé, entre 1961 et 2023.

La cérémonie de présentation de la marque s'est tenue à Changsha, ville représentative des nouvelles villes chinoises de niveau 1 et 2, qui sont en plein essor et constituent un important marché de consommation en Chine. Contrairement aux villes de niveau 1 telles que Pékin et Shanghai, qui ne comptent que 80 millions d'habitants, les nouvelles villes de niveau 1 et de niveau 2 ont une population urbaine de plus de 500 millions d'habitants et sont plus proches de la plus grande population urbaine de Chine. De plus, en tant que nouvelle ville Internet populaire accueillant de nombreux groupes de consommateurs émergents à la recherche de mode, de santé, de loisirs et de qualité, cette ville représente mieux la vie de la population urbaine la plus importante de Chine.

Fondée en 1961 à Monaco par le pharmacien Pierre Jules Augé, Pier Augé est une marque qui représente une histoire « née par amour » et cet événement a été organisé pour illustrer et célébrer ce sentiment. Grâce à l'utilisation de cassettes vidéo et de scènes de théâtre pour illustrer l'histoire de Pier Augé, la marque a magnifiquement mis en scène son origine en tant que cadeau d'un pharmacien amoureux à sa femme à la peau sensible, ainsi que sa croissance en devenant une influence pour de nombreuses générations de femmes françaises.

La cérémonie de présentation de la marque a été divisée en quatre chapitres, chacun mettant en lumière une époque spécifique de l'histoire de France et les produits correspondants de la marque. À travers les 62 ans d'histoire de la marque, le public a pu découvrir les produits classiques, les produits phares et les nouveaux produits de la marque. Le premier chapitre a mis en scène la rencontre et l'amour du couple fondateur de la marque lors d'un bal masqué valsant. Le deuxième chapitre, qui se déroulait en France dans les années 1960 et 1970, a présenté cinq versions de la crème Ental, pionnière des peaux sensibles. Le troisième chapitre a présenté le masque fonte des neiges, un produit de soin SPA personnalisé populaire en France dans les années 1980 et 1990. Le quatrième chapitre, qui s'étendait de 2000 à 2020, a présenté la mise en oeuvre par la marque de l'héritage, de l'innovation et de la science dans le domaine des soins de la peau en France.

Pour ouvrir le nouveau chapitre, le PDG de Pier Augé, Charles Dupont, a annoncé le projet global de la marque pour les trois prochaines années. Depuis son partenariat avec S'Young International, Pier Augé a connu un succès important sur le marché chinois. Ce partenariat a permis à Pier Augé de profiter de ses atouts en tirant parti de l'héritage de la marque, en l'aidant à identifier ses groupes de clients et à créer des produits phares. Le savoir-faire de S'Young sur le marché a permis à Pier Augé de bénéficier d'un soutien global pour accroître la popularité de la marque auprès des clients chinois. Aujourd'hui, le produit phare de la marque, Douce Aura, s'est assuré la première place sur la liste des masques importés les plus convoités de Tmall Global.

Le succès de cette cérémonie de marque constitue également une nouvelle étape pour Pier Augé, qui continue d'étendre son impact mondial et d'assurer sa croissance future.

