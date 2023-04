Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Vancouver





VANCOUVER, BC, le 20 avril 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, de l'honorable Josie Osborne, ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Innovation à faible émission de carbone de la Colombie-Britannique, et de Chris O'Riley, président et chef de la direction de BC Hydro.

Date : le vendredi 21 avril 2023

Heure : 13h45 (HAP)

Lieu : BC Hydro

333, rue Dunsmuir

Vancouver (Colombie-Britannique), V6B 5R4

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

20 avril 2023 à 18:23

Communiqué envoyé leet diffusé par :