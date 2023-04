Communiqué En bref du 20 avril : principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal pour ce soir et cette nuit





MONTRÉAL, le 20 avril 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la nuit prochaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison des conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

ÎLE DE MONTRÉAL

A-13 | CHOMEDEY

Dorval, Montréal (arr. Lachine)

Direction nord

Entre la sortie 2 (rue Hickmore) et l'entrée de l'A-520 est

Fermeture complète, de jeudi 23 h à vendredi 5 h

Détour : via rue Hickmore, montée de Liesse et chemin de la Côte-de-Liesse

Fermeture par défaut : à 22 h, l'entrée des rues Hickmore / Louis-A.-Amos. Détour en direction est via la montée de Liesse nord ou en direction ouest via 23e Avenue.

Direction sud

Entre le boulevard de la Côte-Vertu et l'A-520, incluant le tunnel de Liesse

Fermeture de 2 voies sur 3, de jeudi 21 h à vendredi 5 h

Fermeture par défaut : la bretelle pour A-520 ouest. Détour : demi-tour via les autres bretelles de l'échangeur A-520.

Montréal

Direction sud

L'entrée du boulevard Henri-Bourassa

Fermeture de l'entrée, de jeudi 22 h 30 à vendredi 5 h

Détour : via boulevard Pitfield, bretelle pour A-40 ouest, demi-tour à la sortie 55 (boulevard des Sources), bretelle pour A-40 est, sortie 60 (A-13, Lachine, Dorval) et bretelle pour A-13 sud

Note : fermeture de 2 voies sue 3 sur le boulevard Pitfield en direction sud, à la hauteur du boulevard Henri-Bourassa,

A-15 / A-40 | ÉCHANGEUR DES LAURENTIDES

Montréal

La bretelle menant de l'A-15 sud à l'A-40 ouest / sortie 1-O

Fermeture de la bretelle, de jeudi 22 h à vendredi 5 h

Détour : via la bretelle pour la voie de desserte A-40 ouest / chemin Rockland.

A-15 | DES LAURENTIDES

Montréal

Direction sud

Entre les rues De Salaberry et Sauvé

Fermeture de 2 voies sur 3, de jeudi 22 h à vendredi 5 h.

A-40 | FÉLIX-LECLERC

Sainte-Anne-de-Bellevue

Direction est

Entre la sortie 44 (boulevard Morgan) et l'entrée suivante

Fermeture complète, de jeudi 23 h 30 à vendredi 5 h

Détour : via la voie de desserte

Fermeture par défaut : à 23 h, l'entrée du boulevard des Anciens-Combattants.

A-40 | MÉTROPOLITAINE

Montréal

Direction est

Entre l'avenue de l'Esplanade et le boulevard Saint-Laurent

Fermeture de 2 voies sur 3, de jeudi 22 h 30 à vendredi 5 h.

Direction ouest

Entre la sortie 75 (boulevard Saint-Michel) et l'entrée du boulevard Saint-Laurent

Fermeture complète, de jeudi 23 h 30 à vendredi 5 h

Détour : via la voie de desserte (boulevard Crémazie)

Fermetures par défaut : à compter de 23 h, les entrées des boulevards Pie-IX / Viau et Saint-Michel, rue D'Iberville et avenue Christophe-Colomb

Direction est

Sur la voie de desserte

Entre l'avenue des Halles et la rue Jean-Talon est

Fermeture de la desserte, de jeudi 22 h 30 à vendredi 5 h

Détour : via avenue des Halles et rue Jean-Talon est.

A-40 | FÉLIX-LECLERC / MÉTROPOLITAINE

Montréal

Direction ouest

Entre la sortie 82 (boulevard Ray-Lawson, boulevard Roi-René) et l'entrée du boulevard Langelier

Fermeture complète, de jeudi 23 h à vendredi 5 h

Détour : via la voie de desserte (boulevard Métropolitain)

Fermetures par défaut :



Les entrées des boulevards Bourget / du Golf et Ray-Lawson / Roi-René

Échangeur Anjou



La bretelle menant de l'A-40 ouest à l'A-25 nord. Détour via ls sortie 82, boulevard Louis-H.-La Fontaine et bretelle pour A-25 nord.



La bretelle menant de l'A-40 ouest à l'A-25 sud. Voir détour précédent et demi-tour à la rue Bombardier.



Les bretelles menant de l'A-25 nord et de l'A-25 sud à l'A-40 ouest. Détour via la bretelle pour A-40 est, demi-tour au boulevard Roi-René et boulevard Métropolitain.

Direction ouest

La voie de desserte, dans l'échangeur Anjou

Fermeture de la desserte, de jeudi 22 h à vendredi 5 h

Détour : via le boulevard Louis-H.-La Fontaine nord, les rues Bombardier et du Champ-d'Eau.

Direction ouest

Sur la voie de desserte

À la hauteur du boulevard des Galeries d'Anjou

Fermeture de la desserte, de jeudi 22 h à vendredi 5 h

Détour : en amont, via le boulevard Louis-H.-La Fontaine nord, les rues Bombardier et du Champ-d'Eau. Pour les usagers en direction de la voie de desserte A-25 sud, via les rues Jarry et du Champ-d'Eau. Camions : via les boulevards Louis-H.-La Fontaine nord, Henri-Bourassa ouest et Pascal-Gagnon.

R-136 | VILLE-MARIE

Montréal

Direction est

Dans les tunnels Ville-Marie et Viger

Entre la sortie 3 (rue Guy) et l'entrée de la rue Atateken

Fermeture complète, de jeudi 22 h 30 à vendredi 5 h

Détour : via boulevard René-Lévesque est, rue de la Cathédrale, rue Notre-Dame, boulevard Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine Est

Fermetures par défaut : les entrées des rues Notre-Dame et de la Cathédrale et du boulevard Robert-Bourassa / A-10 ouest Bonaventure.

Direction est

À la fin du tunnel Ville-Marie

Entre la sortie 6 (rue Berri, boulevard Saint-Laurent) et la sortie 7 (avenue Papineau, pont Jacques-Cartier)

Fermeture de 1 voie sur 4, de jeudi 22 h 30 à vendredi 5 h

Fermeture par défaut : la sortie 7. Détour : via la rue Notre-Dame est, rue Frontenac et boulevard de Maisonneuve, avenue Papineau pour l'accès au pont Jacques-Cartier. Pour la rue Notre-Dame est, via avenues De Lorimier et Viger et rue Panet.

BOULEVARD DES SOURCES

Pointe-Claire, Dorval

Direction nord

Entre la bretelle pour A-40 est et l'entrée en provenance de l'A-40 ouest

Fermeture complète avec circulation à contresens en direction sud (1 voie par direction), de jeudi 21 h à vendredi 5 h

Fermeture par défaut : en direction nord, la bretelle pour A-40 ouest. Détour : via boulevard Brunswick, rue Deacon et voie de desserte A-40 ouest.

Note : fermeture de 1 voie sur 2 dans les bretelles menant des voies de desserte A-40 est au boulevard des Sources en direction nord et A-40 ouest au boulevard des Sources en direction sud.

LAVAL / LAURENTIDES

A-13 | CHOMEDEY

Laval

Direction nord

Entre la sortie 15 (A-440, R-148, boulevard Dagenais) et l'entrée de l'A-440 ouest

Fermeture de 2 voies sur 3, de jeudi 21 h à vendredi 6 h.

ÉCHANGEUR A-15 / A-440

Laval

Sur la voie de desserte de l'A-15 nord

Entre la bretelle pour A-440 est et l'entrée suivante

Fermeture de la desserte, de jeudi 22 h à vendredi 4 h

Détour : via la bretelle pour A-440 est et demi-tour au boulevard Industriel

Fermetures par défaut :



La bretelle menant de l'A-440 est à l'A-15 nord



L'entrée à la hauteur de l'A-440



La bretelle pour l'A-440 ouest.

A-15 | DES LAURENTIDES

Boisbriand, Laval

Direction sud

Entre la sortie 19 (R-344, chemin de la Grande-Côte, Rosemère) et le début du pont Gédéon-Ouimet, enjambant la rivière des Mille-Îles

Fermeture de 2 voies sur 3, de jeudi 21 h 30 à vendredi 5 h

Fermeture par défaut : à 21 h, l'entrée du chemin de la Grande-Côte (R-344). Détour en direction ouest via boulevard de la Grande-Allée et A-640 est et en direction est via A-15 nord et demi-tour à l'A-640.

Boisbriand

Direction nord

Entre l'A-640 et la sortie 23 (rue Saint-Charles)

Fermeture de 2 voies sur 3, de jeudi 22 h à vendredi 4 h 30.

A-25

Laval

Direction sud

Entre le boulevard des Mille-Îles et la pesée routière

Fermeture de 1 voie sur 2, de jeudi 21 h à vendredi 5 h.

A-50

Mirabel

Direction est

Entre la sortie 272 (R-148) et l'entrée du chemin Saint-Simon

Fermeture complète, de jeudi 23 h à vendredi 5 h

Détour : via R-148, R-158 et chemin Saint-Simon.

Direction ouest

Entre la sortie 279 (chemin Saint-Simon) et l'entrée de la R-148

Fermeture complète, de jeudi 23 h à vendredi 5 h

Détour : via chemin Saint-Simon, R-158 et R-148.

Note : travaux d'urgence au km 277 à Mirabel (passage à niveau à l'est du rang Saint-Rémi).

OUEST DE LA MONTÉRÉGIE

ÉCHANGEUR A-30 / A-40

Vaudreuil-Dorion

La bretelle menant de l'A-40 est à l'A-40 est

Fermeture de 1 voie sur 2, jeudi, de 20 h à 22 h 30 et de jeudi 23 h à vendredi 4 h.

EST DE LA MONTÉRÉGIE

A-10 | DES CANTONS-DE-L'EST

Brossard

Direction est

À la hauteur du boulevard Leduc

Fermeture de 2 voies sur 3, de jeudi 22 h à vendredi 5 h.

Dans une direction à la fois

Entre le boulevard du Quartier et l'A-30

Fermeture de 1 voie sur 2, de jeudi 21 h à vendredi 5 h.

Direction ouest

L'entrée en provenance de la voie de desserte A-30 ouest

Fermeture de l'entrée, de jeudi 21 h à vendredi 5 h

Détour : continuer sur voie de desserte A-10 ouest, bretelle pour les boulevards Chevrier et Lapinière et poursuivre sur boulevard Lapinière jusqu'à l'entrée suivante.

Brossard, Carignan, Chambly

Dans les deux directions

Entre l'A-30 et l'A-35

Fermeture de 1 voie sur 2, de jeudi 21 h à vendredi 5 h,

A-30 | DE L'ACIER

Saint-Bruno-de-Montarville

Direction ouest

À la hauteur de la R-116

Fermeture de 1 voie sur 3, de jeudi 21 h à vendredi 5 h.

Direction ouest

À la hauteur de la montée des Promenades

Fermeture de 1 voie sur 2, de jeudi 21 h à vendredi 5 h.

Boucherville

Direction est

À la hauteur du viaduc du chemin de la Belle-Rivière / chemin de Touraine (au km 86)

Fermeture de 1 voie sur 2, de jeudi 22 h à vendredi 6 h.

Boucherville, Varennes

Dans les deux directions

Entre les km 86 et 88

Circulation à contresens sur la chaussée ouest (1 voie par direction), de jeudi 22 h à vendredi 5 h 30

Fermeture par défaut : en direction est, les sorties 87 (Varennes, Sainte-Julie, Saint-Amable) et 89 (R-229). Détour : demi-tour à la sortie 95 (montée de Picardie) et la sortie 87

Note : canalisation de l'entrée en provenance du chemin de la Belle-Rivière.

R-132 (A-20) | RENÉ-LÉVESQUE

Longueuil

Direction ouest

L'entrée du boulevard Roland-Therrien

Fermeture de l'entrée, de jeudi 21 h à vendredi 5 h

Détour : via la bretelle pour R-132 est et demi-tour à la sortie 18 (boulevard De Montarville).

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511 ou encore le site de Mobilité Montréal. Vous pouvez également nous suivre sur le compte Twitter @Qc511_Mtl. Pour la sécurité des usagers de la route et de celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

Pour information :

Ministère des Transports et de la Mobilité durable

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

20 avril 2023 à 17:34

