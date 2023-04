Cognite accélère la création de valeur pour la gestion de la performance des actifs avec la version 2.0 de sa suite d'applications industrielles





Cognite, un leader mondial des logiciels industriels, annonce aujourd'hui la version 2.0 de sa suite d'applications industrielles ? Cognite Maintain, Cognite InField et Cognite InRobot. Les applications comprennent des capacités avancées pour traiter les cas d'utilisation de la gestion de la performances des actifs (APM) dans les domaines de la fiabilité, de l'exploitation et de la maintenance. Elles fournissent des solutions prêtes à l'emploi qui s'appuient sur la plateforme de DataOps industriel de Cognite, Cognite Data Fusion®, afin d'accélérer la création de valeur à partir des investissements APM pour les entreprises à forts capitaux dans la fabrication, l'énergie, l'électricité et les énergies renouvelables.

« Nous pensons que les informations de sources croisées sont beaucoup plus précieuses et percutantes que la prise de décision cloisonnée, et nous avons construit Cognite Data Fusion® et ses applications logicielles industrielles pour automatiser ce type d'informations exploitables », explique Moe Tanabian, responsable produits, Cognite. « Nos outils de démocratisation et de contextualisation de données permettent à nos clients et partenaires d'exécuter leur stratégie de manière rapide et rentable, en économisant du temps et de l'argent. Nous optimisons encore ces outils avec des avancées dans les capacités d'IA génératrice et de grands modèles linguistiques (LLM), faisant de Cognite le principal cloud de données industrielles optimisé IA génératrice. »."

Cognite Maintain est une application de planification optimisée par l'IA qui maximise l'efficacité et réduit les déchets. La version 2.0 permet de réduire le temps consacré à la manipulation, au minage, à l'analyse, à la validation et à la surveillance des données en temps quasi réel, ce qui permet d'optimiser les actifs grâce à un éventail de solutions de surveillance et d'optimisation. Cognite Maintain fournit un espace de travail numérique collaboratif où les experts en maintenance peuvent opérationnaliser des cas d'utilisation à valeur ajoutée. Les clients actuels utilisent Cognite Maintenir pour : définir la meilleure séquence de travail possible en fonction de critères clés, améliorer l'analyse des modèles et accroître la connaissance entre tous les services.

Cognite InField permet aux travailleurs de terrain de créer, de planifier et d'attribuer numériquement les cycles d'opérateur et l'exécution des ordres de travail. Les mises à jour de la version 2.0 comprennent : une nouvelle vue d'ensemble opérationnelle pour les chefs d'équipe, la capacité des opérateurs à identifier des observations de qualité sur le terrain, et une refonte complète de l'application pour une expérience utilisateur sur les appareils mobiles et de bureau. Cognite InField met la puissance de l'innovation numérique entre les mains d'experts, et elle est utilisée pour numériser les cycles d'opérateurs et remplacer les systèmes de collecte de données sur papier pour accélérer l'analyse des données et améliorer la fiabilité et l'écoefficience.

Cognite InRobot permet une création de valeur plus rapide pour les initiatives robotiques dans les secteurs à forts capitaux, et accélère l'adoption d'opérations autonomes. La version 2.0 comprend une configuration et un déploiement simplifiés des robots, ainsi que le contrôle à distance, la planification et l'exécution de missions robotiques. Avec Cognite Data Fusion®, les robots deviennent une ressource précieuse pour l'enrichissement et l'amélioration continus des données, en comparaison avec la compartimentation des données physiques. Les clients actuels transforment les inspections manuelles d'éoliennes en occasions pour promouvoir les efforts de maintenance prédictive, renforcer la sécurité et réduire considérablement les coûts de maintenance.

La version 2.0 de Cognite Maintain et Cognite InField sera disponible dans les semaines à venir et déployée pour les clients de Cognite Data Fusion®. Cognite InRobot a été lancé en version bêta et est disponible pour une sélection de clients pour participer à un programme d'adoption précoce. Pour plus d'informations sur la suite d'applications industrielles de Cognite : cognite.com/request-demo.

À propos de Cognite

