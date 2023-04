Reprise des travaux de maintien du pont de l'Île-d'Orléans (route 368)

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la nuit prochaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés...

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route et ses partenaires que des travaux municipaux de réfection des infrastructures d'aqueduc et d'égouts entraîneront des entraves importantes sur la route 365, pendant...