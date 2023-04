Avis aux médias - Le ministre Duclos soulignera des projets de la grappe d'innovation mondiale Scale AI qui font appel à l'intelligence artificielle





QUÉBEC , le 20 avril 2023 /CNW/ - Le ministre de la Santé et député de Québec, l'honorable Jean-Yves Duclos, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et de concert avec Scale AI, la grappe d'innovation mondiale qui se spécialise en intelligence artificielle, invite les représentants des médias à une présentation qui portera sur quatre projets soutenus par Scale AI qui sont menés par des entreprises de Québec.

Date : Le vendredi 21 avril 2023

Heure : 9 h (heure de l'Est)

Lieu :

Siège social de Vooban

1015, avenue Wilfrid-Pelletier, bureau 510

Québec (Québec)

Participation

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement sont priés de confirmer leur présence auprès d'Eric Aach à l'adresse [email protected]. On leur demande d'arriver 30 minutes avant le début de l'événement.

20 avril 2023 à 15:34

