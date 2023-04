Grâce à la fusion simultanée de six entreprises, Ronin contribue à la création du seul fournisseur de bout en bout d'équipements pour les brasseries artisanales et le secteur des boissons en Amérique du Nord





Ronin Equity Partners, un groupe de rachat d'entreprises axé sur l'opérationnel, a créé Lotus Beverage Alliance en fusionnant simultanément six entreprises. Le nouveau groupe cumule 75 ans d'expérience et dispose de sites à Lincoln (Nebraska), Ypsilanti (Michigan), Denver (Colorado), Portland (Oregon) et Hopewell Junction (New York). Lotus est un partenariat entre Alpha Brewing Operations, GW Kent, Twin Monkeys, Stout Tanks and Kettles, Brewmation et Automated Extractions.

Les plus de 1 500 produits et services de Lotus - certains brevetés et de nombreux autres personnalisés - englobent les systèmes de mise en conserve, les systèmes d'automatisation et de contrôle, la construction de salles de brassage clés en main, l'emballage, les procédés thermiques, les cuves et l'équipement sanitaire. Avec une activité récurrente engagée pour les pièces détachées dans toutes les gammes de produits, Lotus est la seule entreprise en Amérique du Nord à englober toutes les étapes de production des brasseries artisanales et du secteur des boissons, allant de l'approvisionnement en ingrédients bruts jusqu'à la mise en conserve et autres emballages. Signalons une autre première, Lotus a lancé un programme de financement exclusif qui offre aux clients des options de financement abordables pour toutes les gammes de produits de l'entreprise. Afin d'offrir aux clients une flexibilité maximale, les approbations de crédit sont généralement délivrées en moins de 24 heures.

Ronin possède la majorité de Lotus, et l'ensemble des six entreprises totalisent une valeur de 100 millions de dollars. Les fondateurs et la direction détiennent un important pourcentage de participation à deux chiffres, et Ronin a mis en place, dans l'ensemble de l'organisation, un programme d'incitation à l'actionnariat qui s'adresse même aux employés les plus jeunes. Des études ont montré que les programmes d'actionnariat salarié généralisé améliorent la rétention des employés, réduisent les inégalités de revenus et se traduisent par des marges plus élevées, ainsi que par une amélioration de la croissance et de l'efficacité opérationnelle dans toutes les dimensions de l'entreprise. Ronin a collaboré avec Ownership Works pour la création de ce programme d'actionnariat salarié.

« En tant que seul guichet unique pour le secteur, Lotus dispose de tout ce dont les créateurs de boissons artisanales ont besoin pour produire les produits qu'ils aiment, pour les gens qui les aiment », déclare le nouveau CEO de Lotus, John Ansbro. « Notre structure propriétaire nous permet d'être encore plus à l'écoute de nos clients ».

M. Ansbro, un professionnel chevronné du secteur ayant plus de 30 ans d'expérience dans la fabrication d'équipements (il a occupé des postes de direction chez Alfa Laval, Johnson Controls et le groupe GEA) sera rejoint par l'associé directeur et cofondateur de Ronin, Jesse Yao, qui intégrera l'équipe comme CFO de Lotus. Jack Burke, vice-président de Ronin, et Elliott Rogasik, associé, sont également nommés à des postes de direction. Le conseil d'administration comprend six conseillers opérationnels de Ronin ayant acquis l'expérience de la gestion d'activités internationales chez certains des plus grands (ou des plus célèbres) fabricants de bière, d'aliments et de boissons, notamment SABMiller, AB InBev, Harpoon Brewery, KraftHeinz, Naked Juice et Ocean Spray).

« Nous nous réjouissons à l'idée d'unifier le paysage fragmenté de l'approvisionnement en boissons artisanales grâce à une formidable alliance de partenaires industriels », déclare M. Yao. « En intégrant les dirigeants de Ronin dans le back-office, nos entreprises partenaires peuvent mettre davantage l'accent sur l'élargissement de leur gamme de produits et l'augmentation de leurs ventes ». Les dirigeants et les fondateurs des six entreprises fusionnées constituent l'essentiel de la direction de Lotus.

Sur une base cumulative, les ventes du groupe après fusion ont augmenté de 29 % sur trois ans pour atteindre 65 millions de dollars en 2022, tandis que le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement a augmenté de 39 %. Les ventes internationales en croissance rapide en Europe et en Asie, où la production de bières artisanales de haute qualité et à plus petite échelle est en train de décoller, représentent environ 7 % des ventes cumulatives du groupe, alors qu'elles étaient pratiquement nulles en 2019.

Outre le prix d'achat, Ronin a réservé près de 35 millions de dollars en financement préétabli pour financer des acquisitions pour Lotus en Amérique, en Europe et en Asie. Ronin et Lotus ont identifié plus de 50 acquisitions potentielles et poursuivent activement des discussions avec neuf de ces entreprises.

Outre la bière artisanale, les produits et services de Lotus sont également adaptés à d'autres marchés de boissons à croissance rapide, notamment le kombucha, le café infusé à froid, l'eau de Seltz dure, les cocktails prêts-à-boire, les vins et cidres de qualité supérieure et les boissons infusées de cannabis. Ces produits représentent actuellement environ 26 % des ventes.

Les six acquisitions qui constituent Lotus ont été financées à partir du bilan de Ronin, avec des investissements d'une série de partenaires limités, notamment Nicola Wealth et Fiera Comox.

Depuis le premier trimestre 2021, date à laquelle commencent les investissements, Ronin a déployé plus de 350 millions de dollars, notamment en réserves pour les investissements de suivi du portefeuille. Le capital a été engagé dans cinq investissements de plateforme, comprenant un total de 21 entreprises. Depuis la conclusion de l'opération - à savoir un laps de deux ans - les bénéfices annualisés avant intérêts, impôts, amortissement des quatre premières entreprises de la plateforme de Ronin ont augmenté de 30 % pour atteindre 104 millions de dollars, alors que les revenus annualisés ont augmenté de 23 % pour atteindre 484 millions de dollars.

Triago Americas Inc. a agi comme agent de placement unique pour tous les investissements de la plateforme de Ronin, notamment la transaction avec Lotus. Katten Muchin Rosenman a agi comme conseiller juridique de Ronin pour Lotus ; KeyBanc et Harvey & Company ont agi comme conseillers en F&A. La dette a été couverte par Webster Bank en qualité de teneur de livre principal et agent administratif, et par Texas Capital Bank, BHI et Stifel Bank en qualité d'arrangeurs principaux conjoints.

À propos de Ronin Equity Partners

Situé à New York, Ronin Equity Partners symbolise un nouveau type d'entreprise d'investissement reposant sur une stratégie de création de valeur tournée vers l'exploitation. Ronin réalise des investissements dans le contrôle des prises de participations exclusivement dans les secteurs industriel et de la consommation, où l'équipe a de forts antécédents. Le groupe rachète des entreprises solides avec des flux de trésorerie élevés, auxquelles la stratégie d'exploitation de Ronin apporte une valeur ajoutée. L'équipe de Ronin s'intègre dans chaque entreprise comme hauts dirigeants intérimaires afin de mettre en place une solide infrastructure de back-office capable d'adapter l'entreprise à la croissance et d'intégrer les acquisitions de manière homogène. Ce partenariat permet à la direction de se concentrer entièrement sur la croissance de l'entreprise sans être surchargée par les activités de back-office. La société a été fondée en 2019 par David Feierstein et Jesse Yao, associés gérants, ainsi que par d'autres anciens hauts dirigeants de Kraft Heinz, NCR et Diversey. La société reçoit le soutien de quelque 75 conseillers opérationnels dans les secteurs industriel et de la consommation. www.roninequitypartners.com

20 avril 2023 à 14:40

