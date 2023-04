Les autorités en valeurs mobilières du Canada publient leur rapport d'activités annuel sur la surveillance des organismes d'autoréglementation et des fonds de protection des investisseurs





TORONTO, le 20 avril 2023 /CNW/ - Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié aujourd'hui l'Avis 25-310 du personnel des ACVM, Rapport d'activités annuel 2022 des ACVM sur la surveillance des organismes d'autoréglementation et des fonds de protection des investisseurs, qui résume les renseignements, les activités et les observations clés en matière de surveillance des anciens organismes d'autoréglementation (OAR) et fonds de protection des investisseurs (FPI) pour l'année civile 2022.

Le 1er janvier 2023, les deux anciens OAR, soit l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels, se sont officiellement regroupés pour devenir le Nouvel organisme d'autoréglementation du Canada. De même, les anciens FPI, c'est-à-dire le Fonds canadien de protection des épargnants et la Corporation de protection des investisseurs de l'ACFM, sont devenus le nouveau Fonds canadien de protection des investisseurs.

Le prochain rapport annuel traitera en détail de la surveillance des deux nouvelles entités par les ACVM. L'Avis 25-310 du personnel des ACVM se trouve sur les sites Web des membres des ACVM.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

SOURCE Autorité des marchés financiers

20 avril 2023 à 14:00

